С начала мобилизации из России в Казахстан выехало 200 тыс. человек

Россияне выезжают из России, чтобы не попасть под мобилизацию Фото: EPA

По состоянию на 1 октября с 21-го по 28 сентября, по данным министерства внутренних дел Казахстана, в стране был зафиксирован большой приток мигрантов из России — в два-три раза выше обычного.

В основном наплыв россиян наблюдается в приграничных с Россией регионах Казахстана: в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Атырауской областях, а также в двух крупных городах — Астане и Алматы.

Кроме того, министр цифрового развития Казахстана 4 октября рассказал журналистам, что с 21 сентября индивидуальный идентификационный номер получили более 70 тыс. граждан России.