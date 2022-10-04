С начала мобилизации из России в Казахстан выехало 200 тыс. человек

По состоянию на 1 октября с 21-го по 28 сентября, по данным министерства внутренних дел Казахстана, в стране был зафиксирован большой приток мигрантов из России — в два-три раза выше обычного.
В основном наплыв россиян наблюдается в приграничных с Россией регионах Казахстана: в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Атырауской областях, а также в двух крупных городах — Астане и Алматы.
Кроме того, министр цифрового развития Казахстана 4 октября рассказал журналистам, что с 21 сентября индивидуальный идентификационный номер получили более 70 тыс. граждан России.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.
По данным на 30 сентября, более 1000 жителей оккупированного Россией Крыма выехали в Казахстан после объявленной 21 сентября мобилизации в РФ. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.