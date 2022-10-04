Мобилизация еще больше подорвет экономику России – Politico

В издании отметили, что чем больше мужчин Кремль мобилизует, тем больше людей попытается покинуть страну Фото: EPA

В издании отметили, что чем больше мужчин Кремль мобилизует, тем больше людей попытается покинуть страну – это имеет огромные негативные последствия для всей экономики России. Поскольку так много мужчин уехали или собираются уехать, секторы, критически важные для функционирования общества – от заводов до интернет-провайдеров, – находятся под угрозой серьезного сбоя. И у России, пишет Politico, нет никакого плана, чтобы справиться с этим.

По информации издания, в августе 2022 года в Грузию въехало более 260 000 россиян – по сравнению с 45 000 в августе 2021 года. А через шесть дней после объявления мобилизации в РФ в Казахстан въехало почти 100 000 россиян.

Politico пишет, что отъезд мужчин является огромной потерей для вооруженных сил России, однако возникает и другая проблема – отсутствие квалифицированных рабочих во всех сферах. При этом в стране нет "установленной системы преемственности общества в военное время", отмечает издание.

В то же время Швеция и Финляндия, сообщает Politico, уже давно разработали подробные планы того, как сохранить жизнь обществу в случае войны. Например, бывший секретарь министерства обороны Финляндии Арто Рятю рассказал изданию, что в Финляндии каждая компания указывает, какие сотрудники настолько важны, кого нельзя забирать в армию. По его словам, это касается не только сферы энергетики или инфраструктуры, но и компаний всех секторов.

Как отметил Рятю, это значит, что в Финляндии много людей, прошедших военную службу, которые никогда не будут призваны. Однако, по его словам, более важно, чтобы они "выполняли свои критически важные функции в гражданском обществе".

Также в каждом финском промышленном секторе есть постоянный начальник для готовности к таким кризисам, а Национальное агентство аварийного снабжения страны отвечает за обеспечение поставок важнейших товаров во время этих кризисов.

Генерал в отставке, бывший начальник штаба обороны Швеции Сверкер Йорансон сказал Politico, что Швеция сейчас находится в процессе восстановления тотальной обороны времен холодной войны и создания того, что "можно было бы назвать тотальной обороной 2.0, или общественной обороной".