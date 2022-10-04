ГОРДОН
 
 
МИР

Мобилизация еще больше подорвет экономику России – Politico

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В издании отметили, что чем больше мужчин Кремль мобилизует, тем больше людей попытается покинуть страну
В издании отметили, что чем больше мужчин Кремль мобилизует, тем больше людей попытается покинуть страну
Фото: EPA

Президенту России Владимиру Путину, возможно, удастся мобилизовать 300 000 резервистов для войны в Украине, но уже около 360 000 человек выехали из страны в Грузию и Казахстан, чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщило 3 октября издание Politico.

В издании отметили, что чем больше мужчин Кремль мобилизует, тем больше людей попытается покинуть страну – это имеет огромные негативные последствия для всей экономики России. Поскольку так много мужчин уехали или собираются уехать, секторы, критически важные для функционирования общества – от заводов до интернет-провайдеров, – находятся под угрозой серьезного сбоя. И у России, пишет Politico, нет никакого плана, чтобы справиться с этим.

По информации издания, в августе 2022 года в Грузию въехало более 260 000 россиян – по сравнению с 45 000 в августе 2021 года. А через шесть дней после объявления мобилизации в РФ в Казахстан въехало почти 100 000 россиян.

Politico пишет, что отъезд мужчин является огромной потерей для вооруженных сил России, однако возникает и другая проблема – отсутствие квалифицированных рабочих во всех сферах. При этом в стране нет "установленной системы преемственности общества в военное время", отмечает издание.

В то же время Швеция и Финляндия, сообщает Politico, уже давно разработали подробные планы того, как сохранить жизнь обществу в случае войны. Например, бывший секретарь министерства обороны Финляндии Арто Рятю рассказал изданию, что в Финляндии каждая компания указывает, какие сотрудники настолько важны, кого нельзя забирать в армию. По его словам, это касается не только сферы энергетики или инфраструктуры, но и компаний всех секторов.

Как отметил Рятю, это значит, что в Финляндии много людей, прошедших военную службу, которые никогда не будут призваны. Однако, по его словам, более важно, чтобы они "выполняли свои критически важные функции в гражданском обществе".

Также в каждом финском промышленном секторе есть постоянный начальник для готовности к таким кризисам, а Национальное агентство аварийного снабжения страны отвечает за обеспечение поставок важнейших товаров во время этих кризисов.

Генерал в отставке, бывший начальник штаба обороны Швеции Сверкер Йорансон сказал Politico, что Швеция сейчас находится в процессе восстановления тотальной обороны времен холодной войны и создания того, что "можно было бы назвать тотальной обороной 2.0, или общественной обороной".

Контекст:

21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 000 человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Кроме того, 21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. При этом он имел в виду и аннексированные части Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 сентября подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

30 сентября глава Кремля подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Грузия, Казахстан, Швеция, война, экономика, Финляндия, мобилизация, оборона, война России против Украины, мужчины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не рыдал. Прощения не просил". Ургант назвал свой звонок Потапу после нападения РФ на Украину "частным разговором"
"Не рыдал. Прощения не просил". Ургант назвал свой звонок Потапу после нападения РФ на Украину "частным разговором"
"Зашла почитать комментарии про заметный животик", "Настя такая красивая". Каменских станцевала перед камерой
"Зашла почитать комментарии про заметный животик", "Настя такая красивая". Каменских станцевала перед камерой
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком
"Были холопами – стали рабами". Пугачева высказалась об авторах публичных анонимных оскорблений в ее адрес
"Были холопами – стали рабами". Пугачева высказалась об авторах публичных анонимных оскорблений в ее адрес
"Чтобы не подлежать могилизации". Гордон показал, как россияне намеренно ломают ноги, чтобы не идти на фронт
"Чтобы не подлежать могилизации". Гордон показал, как россияне намеренно ломают ноги, чтобы не идти на фронт
Тоня Матвиенко: Арсен падкий на красивых девушек? Не знала даже, что такие слухи ходят
Тоня Матвиенко: Арсен падкий на красивых девушек? Не знала даже, что такие слухи ходят
"Действительно, милая пара". Рианна вышла в свет с отцом своего ребенка
"Действительно, милая пара". Рианна вышла в свет с отцом своего ребенка
"Мой тыл, моя опора". Боржемская показала сына от Узелкова
"Мой тыл, моя опора". Боржемская показала сына от Узелкова
38-летняя жена Макаревича показала 68-летнего мужа и полугодовалого сына
38-летняя жена Макаревича показала 68-летнего мужа и полугодовалого сына
Тина Кароль показала пятую точку в облегающих брюках. Фото
Тина Кароль показала пятую точку в облегающих брюках. Фото
Победительницу конкурса красоты в аннексированном Крыму оштрафовали за исполнение песни "Ой, у лузі червона калина"
Победительницу конкурса красоты в аннексированном Крыму оштрафовали за исполнение песни "Ой, у лузі червона калина"
"Боже, какой кошмар. Бедный малыш", "Как это развидеть?" Невзоров шокировал сеть обрядом крещения ребенка
"Боже, какой кошмар. Бедный малыш", "Как это развидеть?" Невзоров шокировал сеть обрядом крещения ребенка
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото
Осадчая заявила, что у Илона Маска психическое расстройство, и назвала диагноз
Осадчая заявила, что у Илона Маска психическое расстройство, и назвала диагноз
Данилко: Я сниму маску, когда закончится война
Данилко: Я сниму маску, когда закончится война
"Вспомнил, что в скобках надо добавить "х...йло". В сети обсуждают манипуляции Путина с ручкой во время последнего появления на публике
"Вспомнил, что в скобках надо добавить "х...йло". В сети обсуждают манипуляции Путина с ручкой во время последнего появления на публике
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России (46024)
2
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь (45889) G
3
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного (30629)
4
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу" (28832)
5
"Есть на Урале подземный дворец. Он туда ...банет! Димку возьмет, с ним ...банет". Слепаков высмеял Путина, угрожающего ядерным ударом. Видео (22171)
6
"Как же вам к лицу", "Приятно видеть в новом образе". Данилко в день своего 49-летия снялся в новой кепке и вышиванке. Фото (22169)
7
"Вспомнил, что в скобках надо добавить "х...йло". В сети обсуждают манипуляции Путина с ручкой во время последнего появления на публике (21561)
8
Букингемский дворец опубликовал первое официальное фото Чарльза III c женой, сыном и невесткой (19630)
 
 
 
 