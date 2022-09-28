В Казахстане отключают вещание 15 российских телеканалов

"На "TV Интернет Дома" и в сервисе BeeTV прекращается трансляция каналов: France 24 HD, Kvartal TV, Deutsche Welle HD, TRT AVAZ HD (TRT Avaz HD), "Дом кино", EuroNews English HD, "Победа", "Карусель International", "О!", Беларусь 24 HD, "Первый канал СНГ", RTVi HD, "НТВ МИР", "ТВ Центр", Euronews, CNN International, РБК (РБК-ТВ), "Россия 24", "Музыка Первого", BBC World News HD (BBC World), "РТР Планета", "Время: далекое и близкое", "Телекафе", ТНВ-Планета, "Поехали", "Дом кино Premium HD", "Россия К", 1+1 int, "Бобер", – говорится в сообщении.

Причина отключения перечисленных телеканалов не уточняется.

Взамен подписки на удаленные каналы пользователи приложения "TV интернет дома" получат увеличенные ТВ-пакеты без доплаты.