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В Казахстане отключают вещание 15 российских телеканалов

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С 5 октября в Казахстане прекращается трансляция ряда российских телеканалов
С 5 октября в Казахстане прекращается трансляция ряда российских телеканалов
Фото: depositphotos.com

С 5 октября телекоммуникационная компания "Билайн Казахстан" прекратит трансляцию 15 российских телеканалов на своих платформах. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба вещателя.

"На "TV Интернет Дома" и в сервисе BeeTV прекращается трансляция каналов: France 24 HD, Kvartal TV, Deutsche Welle HD, TRT AVAZ HD (TRT Avaz HD), "Дом кино", EuroNews English HD, "Победа", "Карусель International", "О!", Беларусь 24 HD, "Первый канал СНГ", RTVi HD, "НТВ МИР", "ТВ Центр", Euronews, CNN International, РБК (РБК-ТВ), "Россия 24", "Музыка Первого", BBC World News HD (BBC World), "РТР Планета", "Время: далекое и близкое", "Телекафе", ТНВ-Планета, "Поехали", "Дом кино Premium HD", "Россия К", 1+1 int, "Бобер", – говорится в сообщении.

Причина отключения перечисленных телеканалов не уточняется.

Взамен подписки на удаленные каналы пользователи приложения "TV интернет дома" получат увеличенные ТВ-пакеты без доплаты.

Теги: Россия, телевидение, НТВ, Казахстан, Первый канал, Euronews, France, трансляция, Deutsche Welle, РБК, Билайн, RTVI
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