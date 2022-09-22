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В Литве запретили трансляцию российских и белорусских телеканалов

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Сейм Литвы запретил трансляцию российских и белорусских телеканалов
Сейм Литвы запретил трансляцию российских и белорусских телеканалов
Фото: depositphotos.com

Сейм Литвы принял поправку к закону об общественной информации, которая предусматривает временный запрет трансляции российских и белорусских телевизионных и радиопрограмм в стране. Об этом 22 сентября говорится на сайте законодательного органа.

"В Литовской Республике запрещается ретрансляция и/или распространение в интернете радиопрограмм, телепрограмм и/или отдельных программ лиц, созданных, прямо или косвенно управляемых, контролируемых или финансируемых Российской Федерацией или Республикой Беларусь, за исключением случаев, когда комиссия дает разрешение на ретрансляцию и/или распространение таких программ или когда они ретранслируются и/или распространяются из государств – членов Европейского союза или стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о телевидении без границ", – сказано в правке к закону.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. В связи с этим Латвийский национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил ретрансляцию российских пропагандистских телеканалов "Россия-PTP", "Россия 24" и "ТВ Центр" в Латвии. Совет по электронным СМИ уже принимал подобные меры в отношении телеканала "Россия-PTP". Его запрещали в 2014-м, 2015-м и 2016 годах и на три месяца в 2019 году, а также в феврале 2021 года на один год.

6 июня Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил вещание российских телеканалов "Е ТВ", "Иллюзион+", "Кино24", "Мир ТВ", "Охота и рыбалка", "Перец", "Русский иллюзион", но оставил лицензию телеканалу "Дождь".

Теги: Россия, телевидение, Беларусь, Латвия, пропаганда, российские телеканалы, запрет, трансляция, война России против Украины
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