В Литве запретили трансляцию российских и белорусских телеканалов

"В Литовской Республике запрещается ретрансляция и/или распространение в интернете радиопрограмм, телепрограмм и/или отдельных программ лиц, созданных, прямо или косвенно управляемых, контролируемых или финансируемых Российской Федерацией или Республикой Беларусь, за исключением случаев, когда комиссия дает разрешение на ретрансляцию и/или распространение таких программ или когда они ретранслируются и/или распространяются из государств – членов Европейского союза или стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о телевидении без границ", – сказано в правке к закону.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. В связи с этим Латвийский национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил ретрансляцию российских пропагандистских телеканалов "Россия-PTP", "Россия 24" и "ТВ Центр" в Латвии. Совет по электронным СМИ уже принимал подобные меры в отношении телеканала "Россия-PTP". Его запрещали в 2014-м, 2015-м и 2016 годах и на три месяца в 2019 году, а также в феврале 2021 года на один год.

6 июня Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил вещание российских телеканалов "Е ТВ", "Иллюзион+", "Кино24", "Мир ТВ", "Охота и рыбалка", "Перец", "Русский иллюзион", но оставил лицензию телеканалу "Дождь".