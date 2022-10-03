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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пропагандисты РФ уже не скрывают своего разочарования от мобилизации и сильно отклонились от нарративов Кремля, что "все под контролем" – Институт изучения войны

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Пропагандисты жалуются на неспособность российских военных обеспечить надлежащее снабжение своих сил
Пропагандисты жалуются на неспособность российских военных обеспечить надлежащее снабжение своих сил
Фото: EPA

Поражение России в Харьковской области и Лимане Донецкой области в сочетании с неспособностью Кремля эффективно и справедливо провести частичную мобилизацию коренным образом меняет российское информационное пространство. Военные блогеры и кремлевские пропагандисты все чаще озвучивают недовольство ходом войны, заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Как отмечают эксперты, спонсируемые Кремлем СМИ и российские военные блогеры связывают поражение под Лиманом и в Харьковской области с неспособностью российских военных обеспечить надлежащее снабжение и усиление российских войск на севере Донбасса и жалуются на отсутствие прозрачности в отношении хода войны. 

"Некоторые гости сильно отредактированных кремлевских телепрограмм, которые транслировались 1 октября, даже критиковали решение президента России Владимира Путина аннексировать четыре украинские области, прежде чем обеспечить их административные границы или даже линию фронта, выражая сомнения в способности России когда-либо полностью оккупировать эти территории. Кремлевские пропагандисты уже не скрывают своего разочарования проведением частичной мобилизации, часто обсуждая незаконную мобилизацию некоторых мужчин и отмечая такие проблемы, как алкоголизм среди новомобилизованных сил", – говорится в отчете.

В ISW также подчеркнули, что российское информационное пространство значительно отклонилось от предпочитаемых Кремлем и минобороны РФ нарративов о том, что "в целом все находится под контролем".

Контекст:

21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 сентября подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

В американском Институте исследования войны (ISW) 22 сентября спрогнозировали, что российская мобилизация не изменит ход войны в этом году и не лишит Украину возможности освободить большую часть территории до зимы.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Владимир Путин, война, Кремль, мобилизация, Лиман, российская пропаганда, война России против Украины, ISW
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