Пропагандисты РФ уже не скрывают своего разочарования от мобилизации и сильно отклонились от нарративов Кремля, что "все под контролем" – Институт изучения войны

Как отмечают эксперты, спонсируемые Кремлем СМИ и российские военные блогеры связывают поражение под Лиманом и в Харьковской области с неспособностью российских военных обеспечить надлежащее снабжение и усиление российских войск на севере Донбасса и жалуются на отсутствие прозрачности в отношении хода войны.

"Некоторые гости сильно отредактированных кремлевских телепрограмм, которые транслировались 1 октября, даже критиковали решение президента России Владимира Путина аннексировать четыре украинские области, прежде чем обеспечить их административные границы или даже линию фронта, выражая сомнения в способности России когда-либо полностью оккупировать эти территории. Кремлевские пропагандисты уже не скрывают своего разочарования проведением частичной мобилизации, часто обсуждая незаконную мобилизацию некоторых мужчин и отмечая такие проблемы, как алкоголизм среди новомобилизованных сил", – говорится в отчете.

В ISW также подчеркнули, что российское информационное пространство значительно отклонилось от предпочитаемых Кремлем и минобороны РФ нарративов о том, что "в целом все находится под контролем".