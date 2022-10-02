ВСУ полностью зачистили Лиман от российских оккупантов – Зеленский

"По состоянию на 12.30 Лиман зачищен полностью. Спасибо нашим военным, нашим воинам. Слава Украине!" – сказал в видеообращении глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В вечернем видеообращении 1 октября Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что после освобождения от российских захватчиков Лимана начнется деоккупация Луганской области.