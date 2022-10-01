Зеленский: Украинский флаг уже в Лимане. Еще продолжаются боевые действия, но там уже нет и следа от какого-нибудь псевдореферендума

Об этом 1 октября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"А что тогда псевдореферендум? Это что, какие-нибудь две Донецкие области есть? Два поселка Ямполь Донецкой области? Или два поселка Торское? – сказал президент. – Украинское движение будет продолжаться. Украинский флаг уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-нибудь псевдореферендума. Для Украины это логично. А для врага таких нестыковочек будет все больше и больше".
По словам Зеленского, Украина вернет временно оккупированные Россией свои территории.
"И на востоке, и на юге. И то, что пробовали аннексировать сейчас, и Крым, который называют аннексированным с 2014 года. Везде будет наш флаг", – резюмировал президент Украины.
1 октября спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинские силы окружили российскую группировку в районе Лимана, освобождены населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки.
В тот же день минобороны России проинформировало о потере оккупантами Лимана.
В то же время в Минобороны Украины заявили, что в Лимане идут бои.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты захватили Лиман весной. 27 мая глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал, что оккупанты заняли большую часть Лимана.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны и к 23 сентября на востоке освободили, по словам президента, около 9 тыс. км² территории.
В конце сентября в соцсетях появилась информация о том, что украинские военные окружают войска оккупантов в районе Лимана. 29 сентября в Институте исследования войны заявили о "потенциально неминуемом" поражении россиян в Лимане.
30 сентября Череватый сообщал, что операция по окружению российской группировки в районе Лимана находится "на этапе завершения". По его словам, под огневым контролем ВСУ "фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк вспомнил Иловайскую трагедию и заявил, что теперь "просить о выходе из Лиманского котла" придется РФ.
30 сентября Зеленский сообщил, что ВСУ освободили поселок Ямполь неподалеку от Лимана, и отметил, что "все слышали, что происходит в Лимане".