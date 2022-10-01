Зеленский: Украинский флаг уже в Лимане. Еще продолжаются боевые действия, но там уже нет и следа от какого-нибудь псевдореферендума

Об этом 1 октября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"А что тогда псевдореферендум? Это что, какие-нибудь две Донецкие области есть? Два поселка Ямполь Донецкой области? Или два поселка Торское? – сказал президент. – Украинское движение будет продолжаться. Украинский флаг уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-нибудь псевдореферендума. Для Украины это логично. А для врага таких нестыковочек будет все больше и больше".

По словам Зеленского, Украина вернет временно оккупированные Россией свои территории.

"И на востоке, и на юге. И то, что пробовали аннексировать сейчас, и Крым, который называют аннексированным с 2014 года. Везде будет наш флаг", – резюмировал президент Украины.

1 октября спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинские силы окружили российскую группировку в районе Лимана, освобождены населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки.

В тот же день минобороны России проинформировало о потере оккупантами Лимана.

В то же время в Минобороны Украины заявили, что в Лимане идут бои.

Война России против Украины. Главное (обновляется)