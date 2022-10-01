ВСУ освободили пять населенных пунктов, россияне в районе Лимана окружены – спикер восточной группировки войск ВСУ

"Российская группировка в районе Лимана окружена. Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки освобождены, там продолжаются стабилизационные мероприятия", – сказал Череватый.
По его словам, точное количество россиян, попавших в окружение в районе Лимана, требует анализа, но по предварительной информации, там около 5 тыс. оккупантов.
"Действительно, наши данные показывали, что российская группировка там насчитывала количество в районе 5–5,5 тыс. Но активные боевые действия "отминусовывали" их боевой состав, а также некоторые группы пытались прорваться..." – сказал Череватый.
По словам спикера, попытки россиян вырваться из окружения все еще фиксируются, однако они не слишком удачны благодаря действиям украинских бойцов.
"Эти подробности будут позднее, думаю, будут и определенные видеоматериалы... Да, сдаются в плен, да, много среди них убитых и раненых, но операция еще не завершена, по ее завершению штаб подобьет анализ и даст результаты", – добавил Череватый.
Он подчеркнул, что Лиман очень важен, так как это "очередной шаг к освобождению украинского Донбасса".
"Это возможность пойти дальше на Кременную и на Северодонецк. И это психологически очень важно, как вчера правильно сказал президент: украинские Вооруженные силы начинают диктовать свою волю, а не только отбиваться и стоять в обороне, начинают переламывать ход боевых действий", – отметил спикер.
Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сегодня опубликовал видео с украинскими десантниками, поднимающими государственный флаг на окраине Лимана.
Оккупанты захватили Лиман весной. 27 мая глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал, что оккупанты заняли большую часть Лимана.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, и к 23 сентября на востоке освободили, по словам президента, около 9 тыс. км² территории.
В конце сентября в соцсетях появилась информация о том, что украинские военные окружают войска оккупантов в районе Лимана. 29 сентября в Институте исследования войны заявили о "потенциально неминуемом" поражении россиян в Лимане.
30 сентября Череватый сообщал, что операция по окружению российской группировки в районе Лимана находится "на этапе завершения". По его словам, под огневым контролем ВСУ "фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк вспомнил Иловайскую трагедию и заявил, что теперь "просить о выходе из Лиманского котла" придется РФ.
30 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили поселок Ямполь неподалеку от Лимана, и отметил, что "все слышали, что происходит в Лимане".