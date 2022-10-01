ВСУ освободили пять населенных пунктов, россияне в районе Лимана окружены – спикер восточной группировки войск ВСУ

Российская группировка в районе Лимана окружена, но операция еще не завершена, заявил Череватый Фото: opentv.media

"Российская группировка в районе Лимана окружена. Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки освобождены, там продолжаются стабилизационные мероприятия", – сказал Череватый.

По его словам, точное количество россиян, попавших в окружение в районе Лимана, требует анализа, но по предварительной информации, там около 5 тыс. оккупантов.

"Действительно, наши данные показывали, что российская группировка там насчитывала количество в районе 5–5,5 тыс. Но активные боевые действия "отминусовывали" их боевой состав, а также некоторые группы пытались прорваться..." – сказал Череватый.

По словам спикера, попытки россиян вырваться из окружения все еще фиксируются, однако они не слишком удачны благодаря действиям украинских бойцов.

"Эти подробности будут позднее, думаю, будут и определенные видеоматериалы... Да, сдаются в плен, да, много среди них убитых и раненых, но операция еще не завершена, по ее завершению штаб подобьет анализ и даст результаты", – добавил Череватый.

Он подчеркнул, что Лиман очень важен, так как это "очередной шаг к освобождению украинского Донбасса".

"Это возможность пойти дальше на Кременную и на Северодонецк. И это психологически очень важно, как вчера правильно сказал президент: украинские Вооруженные силы начинают диктовать свою волю, а не только отбиваться и стоять в обороне, начинают переламывать ход боевых действий", – отметил спикер.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сегодня опубликовал видео с украинскими десантниками, поднимающими государственный флаг на окраине Лимана.