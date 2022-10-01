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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Лимане около 5 тыс. российских оккупантов, они хотели выйти из города, но им запретило командование – Гайдай

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По информации Гайдая, в Лимане заблокирована группировка из примерно 5 тыс. российских военных
По информации Гайдая, в Лимане заблокирована группировка из примерно 5 тыс. российских военных
Фото: Луганська ОВА / Гайдай Сергій / Telegram

В заблокированном украинскими силами Лимане Донецкой области около 5 тыс. российских оккупантов, российское командование не разрешило им выйти из города, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Об этом он написал в Facebook.

"Оккупанты, зажатые в Лимане, попросили российское командование разрешить выйти из города, но получили отказ. Группировка из 5 тыс. рашистов имеет три варианта развития событий: попытаться вырваться, всем вместе погибнуть или сдаться", – заявил глава ОВА.

По словам Гайдая, возможности подвоза боекомплекта россиянам в окруженный город или спокойный выход из населенного пункта уже перекрыты.

"После освобождения Лимана далее на очереди может быть Кременная, затем может быть "треугольник" – Северодонецк, Рубежное, Лисичанск", – прогнозирует глава ОВА.

https://www.facebook.com/100000695401534/videos/1244039559663125/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты захватили Лиман весной. 27 мая глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал, что оккупанты заняли большую часть Лимана.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, и к 23 сентября на востоке освободили, по словам президента, около 9 тыс. км² территории

В конце сентября в соцсетях появилась информация о том, что украинские военные окружают войска оккупантов в районе Лимана. 29 сентября в Институте исследования войны заявили о "потенциально неминуемом" поражении россиян в Лимане.

30 сентября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что операция по окружению российской группировки в районе Лимана находится "на этапе завершения". По его словам, под огневым контролем ВСУ "фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу". Череватый подчеркнул, что бои продолжаются. 

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк вспомнил Иловайскую трагедию и заявил, что теперь "просить о выходе из Лиманского котла" придется РФ.

30 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили поселок Ямполь неподалеку от Лимана, и отметил, что "все слышали, что происходит в Лимане".

Теги: Луганская область, Донецкая область, Лиман, Сергей Гайдай, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление
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