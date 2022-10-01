В Лимане около 5 тыс. российских оккупантов, они хотели выйти из города, но им запретило командование – Гайдай

"После освобождения Лимана далее на очереди может быть Кременная, затем может быть "треугольник" – Северодонецк, Рубежное, Лисичанск", – прогнозирует глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Оккупанты, зажатые в Лимане, попросили российское командование разрешить выйти из города, но получили отказ. Группировка из 5 тыс. рашистов имеет три варианта развития событий: попытаться вырваться, всем вместе погибнуть или сдаться", – заявил глава ОВА.
По словам Гайдая, возможности подвоза боекомплекта россиянам в окруженный город или спокойный выход из населенного пункта уже перекрыты.
"После освобождения Лимана далее на очереди может быть Кременная, затем может быть "треугольник" – Северодонецк, Рубежное, Лисичанск", – прогнозирует глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты захватили Лиман весной. 27 мая глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал, что оккупанты заняли большую часть Лимана.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, и к 23 сентября на востоке освободили, по словам президента, около 9 тыс. км² территории.
В конце сентября в соцсетях появилась информация о том, что украинские военные окружают войска оккупантов в районе Лимана. 29 сентября в Институте исследования войны заявили о "потенциально неминуемом" поражении россиян в Лимане.
30 сентября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что операция по окружению российской группировки в районе Лимана находится "на этапе завершения". По его словам, под огневым контролем ВСУ "фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу". Череватый подчеркнул, что бои продолжаются.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк вспомнил Иловайскую трагедию и заявил, что теперь "просить о выходе из Лиманского котла" придется РФ.
30 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили поселок Ямполь неподалеку от Лимана, и отметил, что "все слышали, что происходит в Лимане".