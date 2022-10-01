В Лимане около 5 тыс. российских оккупантов, они хотели выйти из города, но им запретило командование – Гайдай

По информации Гайдая, в Лимане заблокирована группировка из примерно 5 тыс. российских военных Фото: Луганська ОВА / Гайдай Сергій / Telegram

"Оккупанты, зажатые в Лимане, попросили российское командование разрешить выйти из города, но получили отказ. Группировка из 5 тыс. рашистов имеет три варианта развития событий: попытаться вырваться, всем вместе погибнуть или сдаться", – заявил глава ОВА.

По словам Гайдая, возможности подвоза боекомплекта россиянам в окруженный город или спокойный выход из населенного пункта уже перекрыты.