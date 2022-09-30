"Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется РФ". Подоляк припомнил России Иловайскую трагедию

Подоляк заявил, что теперь РФ придется просить о выходе из окружения – "если банкетирующим в Кремле есть дело до своих солдат" Фото: Михаил Подоляк / Facebook

На лиманском направлении идет операция по окружению российской группировки и она находится "на этапе завершения", сообщил сегодня спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Восемь лет назад росвоенные окружили наши войска под Иловайском. Тогда наши парни согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово – колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется РФ. Если, конечно, банкетирующим в Кремле есть дело до своих солдат", – написал Подоляк.

8 лет назад росвоенные окружили наши войска под Иловайском. Тогда наши парни согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово – колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется Рф. Если, конечно, банкетирующим в Кремле есть дело до своих солдат. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 30, 2022

На ситуацию на фронте намекнул также глава ОП Андрей Ермак – опубликовал в Telegram картинку с котлом на огне.

То, что новости из района Лимана "очень не приятные" для оккупантов и боевиков, признал даже главарь "ДНР" Денис Пушилин. По его словам, украинские военные пытаются "омрачить нам историческое событие" – аннексию Россией оккупированных территорий.

"На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом. Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются", – написал Пушилин.

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