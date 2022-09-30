"Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется РФ". Подоляк припомнил России Иловайскую трагедию

На лиманском направлении идет операция по окружению российской группировки и она находится "на этапе завершения", сообщил сегодня спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
"Восемь лет назад росвоенные окружили наши войска под Иловайском. Тогда наши парни согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово – колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется РФ. Если, конечно, банкетирующим в Кремле есть дело до своих солдат", – написал Подоляк.
8 лет назад росвоенные окружили наши войска под Иловайском. Тогда наши парни согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово – колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется Рф. Если, конечно, банкетирующим в Кремле есть дело до своих солдат.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 30, 2022
На ситуацию на фронте намекнул также глава ОП Андрей Ермак – опубликовал в Telegram картинку с котлом на огне.
То, что новости из района Лимана "очень не приятные" для оккупантов и боевиков, признал даже главарь "ДНР" Денис Пушилин. По его словам, украинские военные пытаются "омрачить нам историческое событие" – аннексию Россией оккупированных территорий.
"На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом. Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются", – написал Пушилин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска Донецкой области, но после того, как в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 29 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли.
Следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих под Иловайском. По данным Офиса генпрокурора, еще 429 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен и 24 пропали без вести.
По информации главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, погибло не 366, а 368 украинских военнослужащих, до сих пор пропавшими без вести считаются 15 человек. В целом группировка украинских войск вблизи Иловайска составляла 1200 человек.
В 2017 году прокуратура обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным следствия, к ней привели прямое вторжение вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией. В Офисе генпрокурора считают, что вооруженные силы РФ заранее спланировали вероломное убийство украинских военнослужащих в Иловайском котле и российское командование "заманивало украинских военных в "зеленые коридоры".
Иловайская трагедия в значительной степени определила подписание 5 сентября 2014 года Минских договоренностей, заключила в 2021 году следственная комиссия Рады.