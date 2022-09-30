Операция по окружению Лимана "на этапе завершения" – ВСУ

Он отметил, что Генштаб ВСУ пока не называет населенные пункты, которые перешли под контроль украинских войск, поскольку операция продолжается.

"Детали по взятым городам точно назвать пока не можем. Поскольку флаг ВСУ могут занести и установить, они (бойцы ВСУ. – "ГОРДОН") делятся радостными видео, но бои еще продолжаются. После стабилизационных мероприятий можно будет сказать подробнее. Когда будут проведены все мероприятия по безопасности и не будет контратак врага", – пояснил Череватый.

По словам представителя ВСУ, на лиманском направлении действительно идет операция по окружению российской группировки и она уже находится "на этапе завершения".

"Трудно комментировать, поскольку операция еще продолжается. Операция именно по окружению этой группировки. Под огневым контролем ВСУ фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу", – сказал он.

Череватый добавил, что у Лимана позиции российской армии укреплены гораздо сильнее, а сами войска лучше мотивированы, чем под Харьковом, где ВСУ "взломали" оборону оккупантов и они бежали.

"Поэтому это заняло время, но наш Генеральный штаб и штабы на местах переиграли их тактически", – подытожил представитель ВСУ, отметив высокий уровень планирования и реализации украинской операции.