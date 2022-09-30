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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Операция по окружению Лимана "на этапе завершения" – ВСУ

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ВСУ завершают операцию по окружению российских оккупантов под Лиманом
ВСУ завершают операцию по окружению российских оккупантов под Лиманом
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Операция по окружению российской группировки в районе Лимана Донецкой области находится "на этапе завершения". Подробности ВСУ смогут раскрыть только после стабилизационных мероприятий на этом направлении. Об этом 30 сентября в комментарии Общественному рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он отметил, что Генштаб ВСУ пока не называет населенные пункты, которые перешли под контроль украинских войск, поскольку операция продолжается.

"Детали по взятым городам точно назвать пока не можем. Поскольку флаг ВСУ могут занести и установить, они (бойцы ВСУ. – "ГОРДОН") делятся радостными видео, но бои еще продолжаются. После стабилизационных мероприятий можно будет сказать подробнее. Когда будут проведены все мероприятия по безопасности и не будет контратак врага", – пояснил Череватый.

По словам представителя ВСУ, на лиманском направлении действительно идет операция по окружению российской группировки и она уже находится "на этапе завершения".

"Трудно комментировать, поскольку операция еще продолжается. Операция именно по окружению этой группировки. Под огневым контролем ВСУ фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу", – сказал он.

Череватый добавил, что у Лимана позиции российской армии укреплены гораздо сильнее, а сами войска лучше мотивированы, чем под Харьковом, где ВСУ "взломали" оборону оккупантов и они бежали.

"Поэтому это заняло время, но наш Генеральный штаб и штабы на местах переиграли их тактически", – подытожил представитель ВСУ, отметив высокий уровень планирования и реализации украинской операции.

Контекст:

27 мая глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко проинформировал, что оккупанты заняли большую часть Лимана.

По словам Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали Донецкую область на 45%. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Зеленский сообщил, что на востоке Украины освобождены около 9 тыс. км² территории. 16 сентября он заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно.

29 сентября в Институте исследования войны заявили о "потенциально неминуемом" поражении россиян в Лимане.

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