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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Есть существенные результаты на востоке". Зеленский сообщил об освобождении поселка Ямполь вблизи Лимана

Зеленский поблагодарил военных за освобождение Ямполя Донецкой области
Зеленский поблагодарил военных за освобождение Ямполя Донецкой области
Фото: president.gov.ua

Украинские военные продвигаются на лиманском направлении в Донецкой области. Об этом президент Владимир Зеленский говорил в вечернем обращении 30 сентября, опубликованном в Telegram.

"У нас есть существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом достаточно публичной информации. Все слышали, что происходит в Лимане Донецкой области. Это шаги, означающие для нас много", – сказал Зеленский. 

Он поблагодарил украинских бойцов за реализацию "этого элемента нашего оборонного замысла" и подчеркнул, что это очень важно.

Отдельно президент отметил бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 54-й отдельной механизированной бригады за действия на северском и бахмутском направлениях, а также военных 214-го отдельного стрелкового батальона, Сил специальных операций и 103-й отдельной бригады теробороны за освобождение Ямполя.

Ямполь находится приблизительно в 17 километрах от города Лиман (до 2016-го – Красный Лиман). 

30 сентября в сети появилось видео, на которому украинский военный, стоя возле административного здания с табличкой "Ямпольський учебно-воспитательній комплекс", говорит: "Ну что, котики, Ямполь наш".

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин сегодня признал, что Ямполь оккупантами и боевиками "в полной мере не контролируется".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты захватили Лиман весной. 27 мая глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал, что оккупанты заняли большую часть Лимана.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, и к 23 сентября на востоке освободили, по словам Зеленского, около 9 тыс. км² территории

В конце сентября в соцсетях появилась информация о том, что украинские военные окружают войска оккупантов в районе Лимана. 29 сентября в Институте исследования войны заявили о "потенциально неминуемом" поражении россиян в Лимане.

30 сентября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что операция по окружению российской группировки в районе Лимана  находится "на этапе завершения". По его словам, под огневым контролем ВСУ "фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу". Череватый подчеркнул, что бои продолжаются. 

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк вспомнил Иловайскую трагедию и заявил, что теперь "просить о выходе из Лиманского котла" придется РФ

Теги: Донецкая область, Лиман, Ямполь, Владимир Зеленский, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление
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