"Есть существенные результаты на востоке". Зеленский сообщил об освобождении поселка Ямполь вблизи Лимана

"У нас есть существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом достаточно публичной информации. Все слышали, что происходит в Лимане Донецкой области. Это шаги, означающие для нас много", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил украинских бойцов за реализацию "этого элемента нашего оборонного замысла" и подчеркнул, что это очень важно.

Отдельно президент отметил бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 54-й отдельной механизированной бригады за действия на северском и бахмутском направлениях, а также военных 214-го отдельного стрелкового батальона, Сил специальных операций и 103-й отдельной бригады теробороны за освобождение Ямполя.

Ямполь находится приблизительно в 17 километрах от города Лиман (до 2016-го – Красный Лиман).

30 сентября в сети появилось видео, на которому украинский военный, стоя возле административного здания с табличкой "Ямпольський учебно-воспитательній комплекс", говорит: "Ну что, котики, Ямполь наш".

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин сегодня признал, что Ямполь оккупантами и боевиками "в полной мере не контролируется".

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