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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны Украины: В Лимане идут бои. Сдерживайтесь

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Генштаб ВСУ не забудет сообщить, когда будет информация о ситуации в Лимане, отметила Маляр
Генштаб ВСУ не забудет сообщить, когда будет информация о ситуации в Лимане, отметила Маляр
Фото: Media Center Ukraine / Facebook

В Лимане Донецкой области в настоящее время идут бои между подразделениями Вооруженных сил Украины и российскими оккупантами.

Об этом 1 октября в Facebook сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"В Лимане бои, – написала она. – Сдержаться и не писать в Facebook гораздо проще, чем нашим сейчас там. Сдерживайтесь. Генштаб не забудет сообщить, когда будет для вас информация".

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/pfbid02DhRjGVURkRpFwVPtw7jAeQZzAeS2aMdFZSa93DyrLh8JQReyxxZzXDgjW8WUGhzWl

1 октября минобороны России проинформировало о потере оккупантами Лимана.

В тот же день спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинские силы окружили российскую группировку в районе Лимана, освобождены населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты захватили Лиман весной. 27 мая глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал, что оккупанты заняли большую часть Лимана.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, и к 23 сентября на востоке освободили, по словам президента, около 9 тыс. км² территории.

В конце сентября в соцсетях появилась информация о том, что украинские военные окружают войска оккупантов в районе Лимана. 29 сентября в Институте исследования войны заявили о "потенциально неминуемом" поражении россиян в Лимане.

30 сентября Череватый сообщал, что операция по окружению российской группировки в районе Лимана находится "на этапе завершения". По его словам, под огневым контролем ВСУ "фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк вспомнил Иловайскую трагедию и заявил, что теперь "просить о выходе из Лиманского котла" придется РФ.

30 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили поселок Ямполь неподалеку от Лимана, и отметил, что "все слышали, что происходит в Лимане".

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Лиман, Минобороны, Анна Маляр, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление
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