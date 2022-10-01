Минобороны Украины: В Лимане идут бои. Сдерживайтесь

Об этом 1 октября в Facebook сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
"В Лимане бои, – написала она. – Сдержаться и не писать в Facebook гораздо проще, чем нашим сейчас там. Сдерживайтесь. Генштаб не забудет сообщить, когда будет для вас информация".
1 октября минобороны России проинформировало о потере оккупантами Лимана.
В тот же день спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинские силы окружили российскую группировку в районе Лимана, освобождены населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты захватили Лиман весной. 27 мая глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал, что оккупанты заняли большую часть Лимана.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, и к 23 сентября на востоке освободили, по словам президента, около 9 тыс. км² территории.
В конце сентября в соцсетях появилась информация о том, что украинские военные окружают войска оккупантов в районе Лимана. 29 сентября в Институте исследования войны заявили о "потенциально неминуемом" поражении россиян в Лимане.
30 сентября Череватый сообщал, что операция по окружению российской группировки в районе Лимана находится "на этапе завершения". По его словам, под огневым контролем ВСУ "фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк вспомнил Иловайскую трагедию и заявил, что теперь "просить о выходе из Лиманского котла" придется РФ.
30 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили поселок Ямполь неподалеку от Лимана, и отметил, что "все слышали, что происходит в Лимане".