Минобороны Украины: В Лимане идут бои. Сдерживайтесь

Генштаб ВСУ не забудет сообщить, когда будет информация о ситуации в Лимане, отметила Маляр Фото: Media Center Ukraine / Facebook

Об этом 1 октября в Facebook сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"В Лимане бои, – написала она. – Сдержаться и не писать в Facebook гораздо проще, чем нашим сейчас там. Сдерживайтесь. Генштаб не забудет сообщить, когда будет для вас информация".

1 октября минобороны России проинформировало о потере оккупантами Лимана.

В тот же день спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинские силы окружили российскую группировку в районе Лимана, освобождены населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки.

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