Оккупанты признали потерю Лимана. Минобороны РФ утверждает, что их военные "были отведены"

В соцсетях появились ролики с ВСУ в Лимане Скриншот: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegrаm

"В связи с созданием угрозы окружения союзные войска (оккупанты называют "союзниками" боевиков "ДНР". – "ГОРДОН") были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи", – утверждает командование российских войск.

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1 октября спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал, что украинские силы окружили российскую группировку в районе Лимана, освобождены населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки.

По его словам, точное количество россиян, попавших в окружение в районе Лимана, требует анализа, но, по предварительной информации, там около 5 тыс. оккупантов.

В Telegrаm-каналах уже публикуют видео с украинскими военными возле знака "Лиман".