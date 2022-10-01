Оккупанты признали потерю Лимана. Минобороны РФ утверждает, что их военные "были отведены"

"В связи с созданием угрозы окружения союзные войска (оккупанты называют "союзниками" боевиков "ДНР". – "ГОРДОН") были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи", – утверждает командование российских войск.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
1 октября спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал, что украинские силы окружили российскую группировку в районе Лимана, освобождены населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки.
По его словам, точное количество россиян, попавших в окружение в районе Лимана, требует анализа, но, по предварительной информации, там около 5 тыс. оккупантов.
В Telegrаm-каналах уже публикуют видео с украинскими военными возле знака "Лиман".
Оккупанты захватили Лиман весной. 27 мая глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал, что оккупанты заняли большую часть Лимана.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, и к 23 сентября на востоке освободили, по словам президента, около 9 тыс. км² территории.
В конце сентября в соцсетях появилась информация о том, что украинские военные окружают войска оккупантов в районе Лимана. 29 сентября в Институте исследования войны заявили о "потенциально неминуемом" поражении россиян в Лимане.
30 сентября Череватый сообщал, что операция по окружению российской группировки в районе Лимана находится "на этапе завершения". По его словам, под огневым контролем ВСУ "фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк вспомнил Иловайскую трагедию и заявил, что теперь "просить о выходе из Лиманского котла" придется РФ.
30 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили поселок Ямполь неподалеку от Лимана, и отметил, что "все слышали, что происходит в Лимане".