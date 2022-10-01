После Лимана начнется деоккупация Луганской области – ОВА

1 октября в Минобороны Украины заявили, что в Лимане идут бои Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Об этом 1 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"После того как Лиман оставят (если смогут и если успеют) оккупанты, то после Лимана и будет начинаться деоккупация Луганской области. Мы все этого ждем, мы подготовились", – отметил руководитель ОВА.

По словам Гайдая, каким образом и с какого направления будет происходить деоккупация – вопрос к военным.

1 октября спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинские силы окружили российскую группировку в районе Лимана, освобождены населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки.

В тот же день минобороны России проинформировало о потере оккупантами Лимана.

В то же время в Минобороны Украины заявили, что в Лимане идут бои.

Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в регионе, говорил Гайдай 17 июля. 13 августа он сообщил, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона.

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