После Лимана начнется деоккупация Луганской области – ОВА

Об этом 1 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"После того как Лиман оставят (если смогут и если успеют) оккупанты, то после Лимана и будет начинаться деоккупация Луганской области. Мы все этого ждем, мы подготовились", – отметил руководитель ОВА.
По словам Гайдая, каким образом и с какого направления будет происходить деоккупация – вопрос к военным.
1 октября спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинские силы окружили российскую группировку в районе Лимана, освобождены населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки.
В тот же день минобороны России проинформировало о потере оккупантами Лимана.
В то же время в Минобороны Украины заявили, что в Лимане идут бои.
Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в регионе, говорил Гайдай 17 июля. 13 августа он сообщил, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты захватили Лиман весной. 27 мая глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал, что оккупанты заняли большую часть Лимана.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны и к 23 сентября на востоке освободили, по словам президента, около 9 тыс. км² территории.
В конце сентября в соцсетях появилась информация о том, что украинские военные окружают войска оккупантов в районе Лимана. 29 сентября в Институте исследования войны заявили о "потенциально неминуемом" поражении россиян в Лимане.
30 сентября Череватый сообщал, что операция по окружению российской группировки в районе Лимана находится "на этапе завершения". По его словам, под огневым контролем ВСУ "фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк вспомнил Иловайскую трагедию и заявил, что теперь "просить о выходе из Лиманского котла" придется РФ.
30 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили поселок Ямполь неподалеку от Лимана, и отметил, что "все слышали, что происходит в Лимане".