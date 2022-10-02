"Благодарим минобороны РФ за успешное сотрудничество". В Минобороны Украины заявили, что почти все оккупанты, отправленные в Лиман, передислоцированы "либо в мешки, либо в плен"

Соответствующий пост опубликован 1 октября в Twitter Минобороны Украины.

"Благодарим "министерство обороны" России за успешное сотрудничество в организации учений "Изюм 2.0". Почти все российские войска, отправленные в Лиман [Донецкой области], были успешно передислоцированы либо в мешки для трупов, либо в украинский плен, – написали в минобороны Украины. – У нас к вам один вопрос: хотите повтор?"

Война России против Украины. Главное (обновляется)

We thank the “Ministry of Defense” of * for successful cooperation in organizing the "Izyum 2.0" exercise. Almost all russian troops deployed to Lyman were successfully redeployed either into body bags or into * captivity. We have one question for you: Would you like a repeat? pic.twitter.com/wmPi2LJROw — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 1, 2022