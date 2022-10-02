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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Благодарим минобороны РФ за успешное сотрудничество". В Минобороны Украины заявили, что почти все оккупанты, отправленные в Лиман, передислоцированы "либо в мешки, либо в плен"

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ВСУ полностью освободили Лиман от российских оккупантов, сообщили в Офисе президента Украины
ВСУ полностью освободили Лиман от российских оккупантов, сообщили в Офисе президента Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Министерстве обороны Украины поблагодарили российское оборонное ведомство за "успешное сотрудничество".

Соответствующий пост опубликован 1 октября в Twitter Минобороны Украины.

"Благодарим "министерство обороны" России за успешное сотрудничество в организации учений "Изюм 2.0". Почти все российские войска, отправленные в Лиман [Донецкой области], были успешно передислоцированы либо в мешки для трупов, либо в украинский плен, – написали в минобороны Украины. – У нас к вам один вопрос: хотите повтор?"

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.

В вечернем видеообращении 1 октября президент заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, министерство обороны РФ, Лиман, Изюм, плен, Минобороны, ВСУ, война России против Украины, минобороны РФ, сотрудничество, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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