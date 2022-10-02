ВСУ полностью освободили Лиман Донецкой области – Офис президента Украины

Тимошенко опубликовал видео, на котором украинские военные заявили, что освободили и взяли под контроль населенный пункт Лиман Скриншот: КИРИЛО ТИМОШЕНКО Kirill Timoshenko / Telegram

Соответствующий пост 1 октября опубликовал в Telegram замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко.

В обнародованном Тимошенко видео украинские военные заявили, что "81-я отдельная аэромобильная бригада совместно с подразделением Национальной гвардии Украины батальоном Кульчицкого освободили и взяли под контроль населенный пункт Лиман".

Кроме того, военнослужащие сбросили со здания горсовета Лимана российский флаг и подняли государственный флаг Украины.

Первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий опубликовал в Facebook видео, на котором замглавы Нацполиции Александр Фацевич вместе с ВСУ и подразделениями полиции "пришел в Лимане "на прием" к главарю "ДНР" Денису Пушилину.

"А его нет. Но мы обязательно найдем", – отметил Билошицкий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в вечернем видеообращении 1 октября, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются.

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