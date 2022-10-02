ВСУ полностью освободили Лиман Донецкой области – Офис президента Украины

Соответствующий пост 1 октября опубликовал в Telegram замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко.
В обнародованном Тимошенко видео украинские военные заявили, что "81-я отдельная аэромобильная бригада совместно с подразделением Национальной гвардии Украины батальоном Кульчицкого освободили и взяли под контроль населенный пункт Лиман".
Кроме того, военнослужащие сбросили со здания горсовета Лимана российский флаг и подняли государственный флаг Украины.
Первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий опубликовал в Facebook видео, на котором замглавы Нацполиции Александр Фацевич вместе с ВСУ и подразделениями полиции "пришел в Лимане "на прием" к главарю "ДНР" Денису Пушилину.
"А его нет. Но мы обязательно найдем", – отметил Билошицкий.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в вечернем видеообращении 1 октября, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты захватили Лиман весной. В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны и к 23 сентября на востоке освободили, по словам президента, около 9 тыс. км² территории.
В конце сентября в соцсетях появилась информация о том, что украинские военные окружают войска оккупантов в районе Лимана. 29 сентября в Институте исследования войны заявили о "потенциально неминуемом" поражении россиян в Лимане.
1 октября спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинские силы окружили российскую группировку в районе Лимана, освобождены населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки.
В тот же день минобороны России проинформировало о потере оккупантами Лимана.
В то же время в Минобороны Украины заявляли, что в Лимане идут бои.