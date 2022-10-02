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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ полностью освободили Лиман Донецкой области – Офис президента Украины

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Тимошенко опубликовал видео, на котором украинские военные заявили, что освободили и взяли под контроль населенный пункт Лиман
Тимошенко опубликовал видео, на котором украинские военные заявили, что освободили и взяли под контроль населенный пункт Лиман
Скриншот: КИРИЛО ТИМОШЕНКО Kirill Timoshenko / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободили от российских оккупантов Лиман Донецкой области.

Соответствующий пост 1 октября опубликовал в Telegram замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко.

В обнародованном Тимошенко видео украинские военные заявили, что "81-я отдельная аэромобильная бригада совместно с подразделением Национальной гвардии Украины батальоном Кульчицкого освободили и взяли под контроль населенный пункт Лиман".

Кроме того, военнослужащие сбросили со здания горсовета Лимана российский флаг и подняли государственный флаг Украины.

Первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий опубликовал в Facebook видео, на котором замглавы Нацполиции Александр Фацевич вместе с ВСУ и подразделениями полиции "пришел в Лимане "на прием" к главарю "ДНР" Денису Пушилину.

"А его нет. Но мы обязательно найдем", – отметил Билошицкий.

https://www.facebook.com/Bilosh/posts/pfbid0TcASx4ErtJLZWJW6ZNRmr83R5DCbYmS48wBknQgd3EVQascHoxSBE9RdDL4FpuySl

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в вечернем видеообращении 1 октября, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты захватили Лиман весной. В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны и к 23 сентября на востоке освободили, по словам президента, около 9 тыс. км² территории.

В конце сентября в соцсетях появилась информация о том, что украинские военные окружают войска оккупантов в районе Лимана. 29 сентября в Институте исследования войны заявили о "потенциально неминуемом" поражении россиян в Лимане.

1 октября спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинские силы окружили российскую группировку в районе Лимана, освобождены населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки.

В тот же день минобороны России проинформировало о потере оккупантами Лимана.

В то же время в Минобороны Украины заявляли, что в Лимане идут бои.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, полиция, военные, Вооруженные силы Украины, флаг, Лиман, горсовет, ВСУ, Александр Фацевич, война России против Украины, военнослужащий, Алексей Билошицкий, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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