После освобождения ВСУ Лимана оккупанты пытались отступать на гражданских автомобилях – Генштаб

"Перед освобождением населенного пункта Лиман отдельные подразделения противника пытались отойти вглубь временно оккупированных территорий. Так, 30 сентября в районе населенного пункта Счастье была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2-го армейского корпуса российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что благодаря успехам сил обороны Украины на отдельных направлениях "отмечено снижение уровня морально-психологического состояния вражеского личного состава, что приводит к многочисленным случаям сдачи военнослужащих в плен и оставления своих позиций".
"Отрицательно влияют на военнослужащих вооруженных сил РФ задержки и снижение уровня обещанных выплат за участие в "специальной военной операции" на территории Украины", – добавили в пресс-службе.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что после освобождения от российских захватчиков Лимана начнется деоккупация Луганской области.
2 октября Зеленский сообщил, что Лиман зачищен от российских оккупантов.