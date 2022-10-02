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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После освобождения ВСУ Лимана оккупанты пытались отступать на гражданских автомобилях – Генштаб

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Российские оккупанты отступили из Лимана
Российские оккупанты отступили из Лимана
Фото: EPA (архив)

Российские оккупанты пытались покинуть Лиман Донецкой области на гражданских автомобилях и микроавтобусах. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 2 октября.

"Перед освобождением населенного пункта Лиман отдельные подразделения противника пытались отойти вглубь временно оккупированных территорий. Так, 30 сентября в районе населенного пункта Счастье была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2-го армейского корпуса российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что благодаря успехам сил обороны Украины на отдельных направлениях "отмечено снижение уровня морально-психологического состояния вражеского личного состава, что приводит к многочисленным случаям сдачи военнослужащих в плен и оставления своих позиций".

"Отрицательно влияют на военнослужащих вооруженных сил РФ задержки и снижение уровня обещанных выплат за участие в "специальной военной операции" на территории Украины", – добавили в пресс-службе.

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Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что после освобождения от российских захватчиков Лимана начнется деоккупация Луганской области.

2 октября Зеленский сообщил, что Лиман зачищен от российских оккупантов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Генштаб ВСУ, Лиман, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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