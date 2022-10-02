После освобождения ВСУ Лимана оккупанты пытались отступать на гражданских автомобилях – Генштаб

"Перед освобождением населенного пункта Лиман отдельные подразделения противника пытались отойти вглубь временно оккупированных территорий. Так, 30 сентября в районе населенного пункта Счастье была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2-го армейского корпуса российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что благодаря успехам сил обороны Украины на отдельных направлениях "отмечено снижение уровня морально-психологического состояния вражеского личного состава, что приводит к многочисленным случаям сдачи военнослужащих в плен и оставления своих позиций".

"Отрицательно влияют на военнослужащих вооруженных сил РФ задержки и снижение уровня обещанных выплат за участие в "специальной военной операции" на территории Украины", – добавили в пресс-службе.