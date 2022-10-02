Освобождение Лимана демонстрирует, что украинцы достигают прогресса и способны дать отпор российским войскам – генсек НАТО

"На этой неделе мы видели, что они смогли взять новый город – Лиман. И это демонстрирует, что украинцы достигают прогресса, способны дать отпор российским силам благодаря мужеству, их храбрости, их навыкам. И, конечно, также благодаря передовому вооружению, предоставляемому США и другими союзниками", – сказал он.

По словам Столтенберга, это меняет ситуацию на поле боя.