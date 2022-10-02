Освобождение Лимана демонстрирует, что украинцы достигают прогресса и способны дать отпор российским войскам – генсек НАТО

"На этой неделе мы видели, что они смогли взять новый город – Лиман. И это демонстрирует, что украинцы достигают прогресса, способны дать отпор российским силам благодаря мужеству, их храбрости, их навыкам. И, конечно, также благодаря передовому вооружению, предоставляемому США и другими союзниками", – сказал он.
По словам Столтенберга, это меняет ситуацию на поле боя.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что после освобождения от российских захватчиков Лимана начнется деоккупация Луганской области.
2 октября Зеленский сообщил, что Лиман зачищен от российских оккупантов.