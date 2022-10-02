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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Освобождение Лимана демонстрирует, что украинцы достигают прогресса и способны дать отпор российским войскам – генсек НАТО

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Столтенберг прокомментировал освобождение Лимана
Столтенберг прокомментировал освобождение Лимана
Фото: EPA

Освобождение Лимана Донецкой области свидетельствует о прогрессе Украины и о том, что она может давать отпор российским войскам, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он заявил в эфире NBC News 2 октября.

"На этой неделе мы видели, что они смогли взять новый город – Лиман. И это демонстрирует, что украинцы достигают прогресса, способны дать отпор российским силам благодаря мужеству, их храбрости, их навыкам. И, конечно, также благодаря передовому вооружению, предоставляемому США и другими союзниками", – сказал он.

По словам Столтенберга, это меняет ситуацию на поле боя.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что после освобождения от российских захватчиков Лимана начнется деоккупация Луганской области.

2 октября Зеленский сообщил, что Лиман зачищен от российских оккупантов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Лиман, война России против Украины
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