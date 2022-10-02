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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это воодушевляет". Глава Пентагона приветствовал освобождение ВСУ Лимана

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Остин заявил, что украинцы "проделали большую работу", чтобы попасть в Лиман и начать освобождать город
Остин заявил, что украинцы "проделали большую работу", чтобы попасть в Лиман и начать освобождать город
Фото: EPA

Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции 1 октября прокомментировал освобождение Вооруженными силами Украины Лимана Донецкой области от российских оккупантов. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам Остина, это "обнадеживающий боевой успех", который создаст новые дилеммы для российских вооруженных сил. Он также заявил, что в США "очень воодушевлены тем, что наблюдают сейчас".

Министр напомнил, что россияне использовали Лиман и трассу вблизи него для переброски живой силы и техники.

Остин заявил, что украинцы "проделали большую работу", чтобы попасть в Лиман и начать освобождать город. По его словам. украинцы продолжают добиваться прогресса и "создавать проблемы для россиян".

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что после освобождения от российских захватчиков Лимана начнется деоккупация Луганской области.

2 октября Зеленский сообщил, что Лиман зачищен от российских оккупантов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Донецкая область, Пентагон, Лиман, война России против Украины, Ллойд Остин
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