"Это воодушевляет". Глава Пентагона приветствовал освобождение ВСУ Лимана

Остин заявил, что украинцы "проделали большую работу", чтобы попасть в Лиман и начать освобождать город Фото: EPA

По словам Остина, это "обнадеживающий боевой успех", который создаст новые дилеммы для российских вооруженных сил. Он также заявил, что в США "очень воодушевлены тем, что наблюдают сейчас".

Министр напомнил, что россияне использовали Лиман и трассу вблизи него для переброски живой силы и техники.

Остин заявил, что украинцы "проделали большую работу", чтобы попасть в Лиман и начать освобождать город. По его словам. украинцы продолжают добиваться прогресса и "создавать проблемы для россиян".