"Это воодушевляет". Глава Пентагона приветствовал освобождение ВСУ Лимана

По словам Остина, это "обнадеживающий боевой успех", который создаст новые дилеммы для российских вооруженных сил. Он также заявил, что в США "очень воодушевлены тем, что наблюдают сейчас".
Министр напомнил, что россияне использовали Лиман и трассу вблизи него для переброски живой силы и техники.
Остин заявил, что украинцы "проделали большую работу", чтобы попасть в Лиман и начать освобождать город. По его словам. украинцы продолжают добиваться прогресса и "создавать проблемы для россиян".
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что после освобождения от российских захватчиков Лимана начнется деоккупация Луганской области.
2 октября Зеленский сообщил, что Лиман зачищен от российских оккупантов.