В освобожденном Лимане нашли обломки российского Су-34 – Воздушные силы ВСУ

"Обломки российского бомбардировщика Су-34 RF-81852 найдены в Лимане. Раньше они не попадали в сеть, поэтому это +1 к подтвержденным потерям россиян", – говорится в сообщении.
ВС ВСУ опубликовали также фото найденных обломков самолета.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 2 октября, составили около 60 110 военных, 2377 танков, 264 самолета, 227 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".