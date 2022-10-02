В освобожденном Лимане нашли обломки российского Су-34 – Воздушные силы ВСУ

Россия в войне против Украины потеряла более 200 самолетов Фото: EPA

"Обломки российского бомбардировщика Су-34 RF-81852 найдены в Лимане. Раньше они не попадали в сеть, поэтому это +1 к подтвержденным потерям россиян", – говорится в сообщении.

ВС ВСУ опубликовали также фото найденных обломков самолета.