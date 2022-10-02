Число уничтоженных российских оккупантов превысило 60 тыс. – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, за сутки в Украине уничтожили около 500 оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Telegram

"Наибольшие потери противник понес на краматорском и бахмутском направлениях", – говорится в сообщении.

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