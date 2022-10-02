Число уничтоженных российских оккупантов превысило 60 тыс. – Генштаб ВСУ

Другие потери оккупантов составили:
танки – 2377 (+23);
боевые бронированные машины – 4975 (+26);
артиллерийские системы – 1405 (+8);
РСЗО – 337 (+1);
средства ПВО – 176;
самолеты – 264;
вертолеты – 227 (+1);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1015 (+6);
крылатые ракеты – 246;
корабли /катера – 15;
автомобильная техника и автоцистерны – 3796 (+10);
специальная техника – 131.
"Наибольшие потери противник понес на краматорском и бахмутском направлениях", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)