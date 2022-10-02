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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число уничтоженных российских оккупантов превысило 60 тыс. – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, за сутки в Украине уничтожили около 500 оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, за сутки в Украине уничтожили около 500 оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Telegram

Вооруженные силы Украины с 24 февраля уничтожили около 60 110 российских военных (+500 за последние сутки). Об этом сообщил 2 октября в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Другие потери оккупантов составили:

танки – 2377 (+23);
боевые бронированные машины – 4975 (+26);
артиллерийские системы – 1405 (+8);
РСЗО – 337 (+1);
средства ПВО – 176;
самолеты – 264;
вертолеты – 227 (+1);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1015 (+6);
крылатые ракеты – 246;
корабли /катера – 15;
автомобильная техника и автоцистерны – 3796 (+10);
специальная техника – 131.

"Наибольшие потери противник понес на краматорском и бахмутском направлениях", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02m5XJXPXTo5oUL8sjhGmLuHmZWyws7JKdJCLYeFtmVZG6DX5KoVDC9ehGZpp8MJ8Yl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: автомобили, война, Генштаб ВСУ, танки, Вооруженные силы Украины, вертолет, ПВО, РСЗО, артиллерия, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, потери России
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