Turkish Airlines не возобновит рейсы в Украину до конца года

"Пассажиры, рейсы которых отменены, могут воспользоваться правами, указанными на странице о срыве рейсов", – говорится в заявлении.
Кроме того, авиакомпания отменила рейсы в Беларусь и Россию (Минск, Сочи, Ростов, Екатеринбург) до 31 декабря этого года включительно.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
24 февраля Украина закрыла небо для гражданской авиации. Воздушное пространство было закрыто "из-за высоких рисков".