Turkish Airlines не возобновит рейсы в Украину до конца года

"Пассажиры, рейсы которых отменены, могут воспользоваться правами, указанными на странице о срыве рейсов", – говорится в заявлении.

Кроме того, авиакомпания отменила рейсы в Беларусь и Россию (Минск, Сочи, Ростов, Екатеринбург) до 31 декабря этого года включительно.