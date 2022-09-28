Суд арестовал самолет, который украинский бизнесмен хотел передать оккупантам – ГБР

В ГБР не уточнили, кому принадлежит самолет, о котором идет речь Фото: dbr.gov.ua

По информации бюро, после полномасштабного вторжения России в Украину директор одного из украинских предприятий гражданской авиации сбежал в аннексированный Крым и начал сотрудничать с представителями государства-агрессора.

"Бизнесмен планировал наладить авиабизнес и на новых временно оккупированных территориях Украины. При этом он надеялся, что "русский мир" распространится на все южные и восточные области Украины. Коллаборант обещал руководителю оккупационных властей одного из временно захваченных регионов передать пассажирский самолет Ан-140-100, который принадлежит его компании и находится на подконтрольной Украине территории", – говорится в сообщении.

Кроме того, предприниматель пообещал оккупантам, что договорится с бизнес-партнерами о передаче еще трех самолетов компании, которые находятся на территории РФ, сообщили в ГБР.

Во время обысков на территории, арендованной предприятием, сотрудники ГБР нашли пассажирский самолет Ан-140-100, который, по оперативной информации, фигурант планировал передать захватчикам. В одном из офисов предприятия правоохранители обнаружили работающий колл-центр, возможно связанный с незаконной деятельностью фигуранта, а у него дома – предметы с советской символикой, пропагандистские флаеры и российские газеты.

Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники ГБР заочно уведомили директора предприятия гражданской авиации о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Самолет передадут Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.