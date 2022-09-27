В Харькове мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы за призывы к "вхождению Украины в состав РФ"

Суд признал мужчину виновным в публичных призывах к изменению границ территории и государственной границы Украины (ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

"Прокуроры в суде доказали, что харьковчанин распространял на своей странице в запрещенной в Украине социальной сети пророссийские нарративы. Среди материалов – пропаганда известных российских ведущих и материалы о том, что "Украина – это часть РФ и Харьков является российским городом", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование проводила СБУ.

Обвиняемый свою вину в суде не признал. Приговор еще может быть обжалован в апелляционной инстанции.