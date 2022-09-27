В Черкасской области задержали сторонника РФ, который распространял кремлевскую пропаганду и хотел присоединиться к кадыровцам

По данным СБУ, предателем оказался житель Северодонецка, который в июле этого года переехал в Черкасскую область под видом переселенца Фото: depositphotos.com

"Он планировал присоединиться к мобильному отряду особого назначения "Ахмат" (больше известного как ОМОН) Росгвардии в Чеченской республике. С этой целью он пытался установить контакты с представителями российских спецслужб и получить от них задачу – проводить подрывную деятельность на территории региона", – говорится в сообщении.

По данным следствия, предателем оказался житель Северодонецка Луганской области, который в июле этого года переехал в Черкасскую область под видом переселенца с востока.

Правоохранители установили, что после переезда он неоднократно говорил местным жителям о поддержке полномасштабного вторжения России. Также он оправдывал ракетные удары по украинским городам и другие военные преступления захватчиков.

"Сотрудники СБУ сработали на опережение и предотвратили преступные намерения фигуранта", – подчеркнули в спецслужбе.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – восемь лет лишения свободы.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)