5 тыс. грн за координаты ТЭЦ. Группа киевлян "наводила" оккупантов на инфраструктурные и военные объекты

Сотрудники СБУ превентивно установили местонахождение предателей и задержали их Фото: Служба безпеки України / Facebook

По данным следствия, агентурную группу сформировал кадровый сотрудник управления ФСБ по Ростовской области после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В ее состав входили четыре жителя столицы.

Они пересылали координаты целей через анонимные Telegram-каналы. За каждый "отчет" оккупанты выплачивали им вознаграждение в эквиваленте 5 тыс. грн, говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ превентивно установили местонахождение предателей и задержали их. Членам группы сообщено о подозрении.



