Авиакомпанию Turkish Airlines переименуют в Türkiye Hava Yolları

"Turkey больше нет, есть Türkiye. Отныне на фюзеляже наших самолетов мы будем писать Türkiye Hava Yolları вместо Turkish Airlines", – сказал Эрдоган.
Ребрендинг связан со сменой названия Турции на международной арене с Turkey на Türkiye. Как сообщает Anadolu, в начале июня ООН одобрила запрос Турции на изменение названия страны в официальных документах.
Вторая часть нового названия Hava Yolları – в переводе с турецкого означает "авиалинии".
Как пишет Daily Sabah, Турция приняла название Türkiye в 1923 году после провозглашения независимости. В декабре 2021 года Эрдоган призвал использовать слово Türkiye, чтобы лучше представлять турецкую культуру и ценности, в том числе потребовал, чтобы на экспортируемой продукции вместо "Made in Turkey" использовалось "Made in Türkiye". Турецкие министерства начали использовать Türkiye в официальных документах.
Также в этом году правительство Турции выпустило рекламный ролик в рамках попыток изменить свое название на английском языке. Видео показывало, как туристы со всего мира говорят "Hello Türkiye" в известных местах.
Управление по коммуникациям при президенте Турции заявило, что оно запустило кампанию, "чтобы способствовать более эффективному использованию слова Türkiye в качестве национального и международного названия страны на международных платформах".
Daily Sabah пишет, что в Анкаре решили продвигать название Türkiye на международной арене в том числе из-за того, что в английском языке Turkey является омонимом слова turkey ("индейка").