Авиакомпанию Turkish Airlines переименуют в Türkiye Hava Yolları

Ребрендинг компании связан со сменой названия Турции на международной арене с Turkey на Türkiye Фото: depositphotos.com

"Turkey больше нет, есть Türkiye. Отныне на фюзеляже наших самолетов мы будем писать Türkiye Hava Yolları вместо Turkish Airlines", – сказал Эрдоган.

Ребрендинг связан со сменой названия Турции на международной арене с Turkey на Türkiye. Как сообщает Anadolu, в начале июня ООН одобрила запрос Турции на изменение названия страны в официальных документах.

Вторая часть нового названия Hava Yolları – в переводе с турецкого означает "авиалинии".