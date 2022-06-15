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Авиакомпанию Turkish Airlines переименуют в Türkiye Hava Yolları

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Ребрендинг компании связан со сменой названия Турции на международной арене с Turkey на T&uuml;rkiye
Ребрендинг компании связан со сменой названия Турции на международной арене с Turkey на Türkiye
Фото: depositphotos.com

Национальная турецкая авиакомпания Turkish Airlines решила сменить англоязычное название на турецкое Türkiye Hava Yolları. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает издание Sözcü.

"Turkey больше нет, есть Türkiye. Отныне на фюзеляже наших самолетов мы будем писать Türkiye Hava Yolları вместо Turkish Airlines", – сказал Эрдоган.

Ребрендинг связан со сменой названия Турции на международной арене с Turkey на Türkiye. Как сообщает Anadolu, в начале июня ООН одобрила запрос Турции на изменение названия страны в официальных документах.

Вторая часть нового названия Hava Yolları – в переводе с турецкого означает "авиалинии".

Контекст:

Как пишет Daily Sabah, Турция приняла название Türkiye в 1923 году после провозглашения независимости. В декабре 2021 года Эрдоган призвал использовать слово Türkiye, чтобы лучше представлять турецкую культуру и ценности, в том числе потребовал, чтобы на экспортируемой продукции вместо "Made in Turkey" использовалось "Made in Türkiye". Турецкие министерства начали использовать Türkiye в официальных документах.

Также в этом году правительство Турции выпустило рекламный ролик в рамках попыток изменить свое название на английском языке. Видео показывало, как туристы со всего мира говорят "Hello Türkiye" в известных местах.

Управление по коммуникациям при президенте Турции заявило, что оно запустило кампанию, "чтобы способствовать более эффективному использованию слова Türkiye в качестве национального и международного названия страны на международных платформах".

Daily Sabah пишет, что в Анкаре решили продвигать название Türkiye на международной арене в том числе из-за того, что в английском языке Turkey является омонимом слова turkey ("индейка"). 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, Turkish Airlines, авиаперевозки, авиакомпания, переименование
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