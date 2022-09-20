Учебный центр Turkish Airlines отказался обучать российских пилотов – СМИ

Отмечается, что турецкие авиационные учебные центры прекращают работать с перевозчиками из РФ. Например, учебный центр Turkish Airlines 16 сентября сообщил в письме российским авиакомпаниям о том, что из-за ужесточения санкций Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) вынужден прекратить работу с российскими компаниями, поскольку все FSTD одобрены EASA.
Подлинность такого письма подтвердил The Insider неназванный пилот одной из российских компаний.
Авиационные эксперты заявили изданию, что любые лица и организации, которые сотрудничают с авиакомпаниями РФ, рискуют попасть под вторичные санкции. Например, если авиационный учебный центр в Турции продолжит обучать российских пилотов, то EASA может отозвать его сертификат.
Кроме этого, они убеждены, что за Turkish Airlines неизбежно последуют и другие учебные центры. По мнению экспертов, отказ от сотрудничества - это серьезный удар по системе подготовки и поддержания квалификации пилотов в РФ.
Именно в Турции, пишет The Insider, россияне проходили обучение на тех тренажерах, которые после закрытия Европы оказались недоступны. Например, в РФ нет тренажеров на Boeing B777 - эксперты утверждают, что без обучения даже при наличии таких самолетов летать на них безопасно не получится.
Отмечается, что пилоты потеряют квалификацию и не будут иметь допуска к полету на этих машинах. Это относится и к другим типам иностранных самолетов.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля США и Евросоюз запретили сдавать в лизинг и поставлять запчасти к самолетам, которые используются в РФ.
24 марта авиакомпании РФ отказались вернуть западным лизингодателям более 500 самолетов. Президент РФ Владимир Путин разрешил регистрировать их в России, таким образом у самолетов оказалась двойная регистрация – фактически они были отобраны у владельцев. Часть самолетов, принадлежавших российским авиакомпаниям на условиях лизинга, была арестована за границей.
В министерстве транспорта РФ заявляли, что в вопросе поиска запчастей для самолетов планируют "ориентироваться на опыт Ирана, который находится под санкциями много лет".
8 августа Reuters со ссылкой на собственные источники в авиаотрасли сообщило, что авиакомпании России, в том числе государственный "Аэрофлот", разбирают пассажирские самолеты на запчасти из-за вызванного санкциями их недостатка.
15 сентября The Insider сообщило, что на основании информации от Международной организации гражданской авиации другие страны могут запретить российским самолетам летать над своей территорией. Организация понизила до 77,4% свою оценку эффективности реализации стандартов в категории "летная годность" в России.