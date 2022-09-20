Учебный центр Turkish Airlines отказался обучать российских пилотов – СМИ

Отмечается, что турецкие авиационные учебные центры прекращают работать с перевозчиками из РФ. Например, учебный центр Turkish Airlines 16 сентября сообщил в письме российским авиакомпаниям о том, что из-за ужесточения санкций Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) вынужден прекратить работу с российскими компаниями, поскольку все FSTD одобрены EASA.

Подлинность такого письма подтвердил The Insider неназванный пилот одной из российских компаний.

Авиационные эксперты заявили изданию, что любые лица и организации, которые сотрудничают с авиакомпаниями РФ, рискуют попасть под вторичные санкции. Например, если авиационный учебный центр в Турции продолжит обучать российских пилотов, то EASA может отозвать его сертификат.

Кроме этого, они убеждены, что за Turkish Airlines неизбежно последуют и другие учебные центры. По мнению экспертов, отказ от сотрудничества - это серьезный удар по системе подготовки и поддержания квалификации пилотов в РФ.

Именно в Турции, пишет The Insider, россияне проходили обучение на тех тренажерах, которые после закрытия Европы оказались недоступны. Например, в РФ нет тренажеров на Boeing B777 - эксперты утверждают, что без обучения даже при наличии таких самолетов летать на них безопасно не получится.

Отмечается, что пилоты потеряют квалификацию и не будут иметь допуска к полету на этих машинах. Это относится и к другим типам иностранных самолетов.