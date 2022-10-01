В соцсетях опубликовали видео пожара в аэропорту Бельбек, слышен взрыв. Оккупационные власти Севастополя заявили, что за пределы полосы выкатился самолет

Фото и видео пожара опубликованы в Telegram-канале "ЧП/Крым".

"Горит что-то в районе Бельбека", – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, был слышен взрыв.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram пожар на аэродроме Бельбек назвал "внештатной ситуацией".

"По информации спасателей при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и вспыхнул. Сейчас на месте работают пожарные расчеты. Прошу сохранять спокойствие", – написал Развожаев.

Война России против Украины Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. 9 августа взрывы прогремели на военном аэродроме Саки в поселке Новофедоровка. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, были уничтожены по меньшей мере девять вражеских самолетов. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов" и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было.

Вечером 18 августа прогремели по меньшей мере четыре взрыва в районе аэродрома Бельбек. Развожаев заявил, что был сбит БПЛА.

Украина официально не подтвердила свою причастность к происходящему в Крыму, однако ряд авторитетных западных СМИ, в том числе CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит она. Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.