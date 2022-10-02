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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли по территории Украины четыре ракетных и три авиаудара – Генштаб ВСУ

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Оккупанты наносят ракетные удары по территории Украины с начала полномасштабного вторжения
Оккупанты наносят ракетные удары по территории Украины с начала полномасштабного вторжения
Фото: EPA

Российские войска с начала суток нанесли по территории Украины четыре ракетных и три авиаудара. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 2 октября.

Также оккупанты совершили более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От ударов пострадали более 15населенных пунктов. Среди них – Редкодуб, Кривой Рог, Запорожье, Железнодорожное и Николаев.

Кроме этого, войска РФ вели обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии на Северском, Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском Новопавловском и Запорожском направлениях. 

"На Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы более 40 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения разведки и наведения артиллерии враг совершил более 70 вылетов БПЛА", – говорится в сообщении.

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным президента Украины Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет

Украинская ПВО сбивает от 50% до 70% российских ракет, рассказывал в начале сентября начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью "АрміяInform".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, РСЗО, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты
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