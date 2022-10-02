Оккупанты нанесли по территории Украины четыре ракетных и три авиаудара – Генштаб ВСУ

Также оккупанты совершили более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От ударов пострадали более 15населенных пунктов. Среди них – Редкодуб, Кривой Рог, Запорожье, Железнодорожное и Николаев.
Кроме этого, войска РФ вели обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии на Северском, Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском Новопавловском и Запорожском направлениях.
"На Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы более 40 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения разведки и наведения артиллерии враг совершил более 70 вылетов БПЛА", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным президента Украины Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет.
Украинская ПВО сбивает от 50% до 70% российских ракет, рассказывал в начале сентября начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью "АрміяInform".