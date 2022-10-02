Оккупанты нанесли по территории Украины четыре ракетных и три авиаудара – Генштаб ВСУ

Оккупанты наносят ракетные удары по территории Украины с начала полномасштабного вторжения Фото: EPA

Также оккупанты совершили более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От ударов пострадали более 15населенных пунктов. Среди них – Редкодуб, Кривой Рог, Запорожье, Железнодорожное и Николаев.

Кроме этого, войска РФ вели обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии на Северском, Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском Новопавловском и Запорожском направлениях.

"На Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы более 40 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения разведки и наведения артиллерии враг совершил более 70 вылетов БПЛА", – говорится в сообщении.