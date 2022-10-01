Войска РФ за сутки нанесли по Украине четыре ракетных и 15 авиаударов – Генштаб ВСУ

Также оккупанты совершили более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
"От вражеских ударов пострадали более 50 населенных пунктов. В частности, Белогоровка, Новониколаевка, Благодатка, Сухой Пруд и Одрадовка", – говорится в сообщении.
Войска РФ из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливали населенные пункты на Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Южнобугском направлениях.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным президента Украины Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Украинская ПВО сбивает от 50% до 70% российских ракет, рассказывал в начале сентября начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью "АрміяInform".