Войска РФ за сутки нанесли по Украине четыре ракетных и 15 авиаударов – Генштаб ВСУ

Также оккупанты совершили более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"От вражеских ударов пострадали более 50 населенных пунктов. В частности, Белогоровка, Новониколаевка, Благодатка, Сухой Пруд и Одрадовка", – говорится в сообщении.

Войска РФ из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливали населенные пункты на Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Южнобугском направлениях.