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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ обстреляли Одесскую область двумя ракетами, предположительно, "Искандер" – ОК "Юг"

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Оккупанты вели обстрелы предположительно из "Искандеров"
Оккупанты вели обстрелы предположительно из "Искандеров"
Фото: EPA

В ночь на 1 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" в Facebook.

"Двумя ракетами, предположительно "Искандер", попали в объект промышленной инфраструктуры, повреждена электроподстанция, несколько окрестных зданий. В одном из частных гаражей вспыхнул пожар, который оперативно ликвидирован", – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате удара нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

Российские военные выпустили по Украине с начала войны более 3,8 тыс. ракет, сообщил 15 сентября президент Владимир Зеленский.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Одесская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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