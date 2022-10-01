Войска РФ обстреляли Одесскую область двумя ракетами, предположительно, "Искандер" – ОК "Юг"

"Двумя ракетами, предположительно "Искандер", попали в объект промышленной инфраструктуры, повреждена электроподстанция, несколько окрестных зданий. В одном из частных гаражей вспыхнул пожар, который оперативно ликвидирован", – говорится в сообщении.
Пострадавших в результате удара нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
Российские военные выпустили по Украине с начала войны более 3,8 тыс. ракет, сообщил 15 сентября президент Владимир Зеленский.