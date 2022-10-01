Войска РФ обстреляли Одесскую область двумя ракетами, предположительно, "Искандер" – ОК "Юг"

"Двумя ракетами, предположительно "Искандер", попали в объект промышленной инфраструктуры, повреждена электроподстанция, несколько окрестных зданий. В одном из частных гаражей вспыхнул пожар, который оперативно ликвидирован", – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате удара нет.

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