Над Одессой сбили три дрона-камикадзе оккупантов, в Николаеве есть попадание по городу – Тимошенко

В сентябре было подтверждено применение Россией в Украине как минимум двух видов иранских БПЛА – дронов-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых Mohajer-6. Например, вечером 22 сентября в Николаевской области сбили четыре дрона. 23 сентября за несколько часов в Одессе и Днепре сбили еще семь БПЛА. В Одессе тогда два Shahed-136 разрушили админздание в районе порта, погиб гражданский.

Оккупанты перекрасили закупленные Shahed-136 в свои цвета и назвали их "Герань-2", рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин, он отметил, что эти беспилотники обычно летают парами.

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Иранские беспилотники также эффективно поражаются зенитными пушками. Помимо этого, обезвредить такой дрон можно средствами радиоэлектронной борьбы.

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 26 сентября заверила, что ВСУ активно разрабатывают способы борьбы с иранскими дронами.

28 сентября Гуменюк рассказала, что оккупанты с 10 сентября выпустили по югу Украины более 30 дронов-камикадзе, 22 из них были сбиты.