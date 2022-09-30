ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атаковали Одессу и Николаев дронами-камикадзе. Пять из семи уничтожила украинская ПВО – ОК "Юг"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинское ПВО сбила пять из семи дронов-камикадзе Shahed-136, примененных оккупантами на юге Украины
Украинское ПВО сбила пять из семи дронов-камикадзе Shahed-136, примененных оккупантами на юге Украины
Фото: mil.in.ua

Российские войска атаковали Одесскую и Николаевскую области дронами-камикадзе Shahed-136, из семи беспилотников украинским силам ПВО удалось сбить пять. Об этом сообщает 30 сентября в Telegram пресс-служба Одесского городского совета со ссылкой на оперативное командование "Юг" ВСУ.

Отмечается, что три дрона-камикадзе ПВО уничтожила в Николаевской области.

Кроме того, над Одесским заливом силами противовоздушной обороны сбиты два БПЛА-камикадзе на подлете к городу.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко вечером 29 сентября сообщал о трех сбитых в районе Одессы беспилотниках оккупантов и двух попаданиях – в Николаеве и Николаевской области.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram подтвердил два "прилета" дронов-камикадзе, запущенных оккупантами. По его информации, взрывы также раздавались между Южноукраинском и Вознесенском Николаевской области.

"Один шахид (дрон Shahed-136. – "ГОРДОН") повредил здание в центре. Один шахид по инфраструктуре. Работает ГСЧС", – написал Ким.

Жертв и раненых на данный момент нет

Контекст:

В сентябре было подтверждено применение Россией в Украине как минимум двух видов иранских БПЛА – дронов-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых Mohajer-6. Например, вечером 22 сентября в Николаевской области сбили четыре дрона. 23 сентября за несколько часов в Одессе и Днепре сбили еще семь БПЛА. В Одессе тогда два Shahed-136 разрушили админздание в районе порта, погиб гражданский.

Оккупанты перекрасили закупленные Shahed-136 в свои цвета и назвали их "Герань-2", рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин, он отметил, что эти беспилотники обычно летают парами.

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Иранские беспилотники также эффективно поражаются зенитными пушками. Помимо этого, обезвредить такой дрон можно средствами радиоэлектронной борьбы.

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 26 сентября заверила, что ВСУ активно разрабатывают способы борьбы с иранскими дронами.

28 сентября Гуменюк рассказала, что оккупанты с 10 сентября выпустили по югу Украины более 30 дронов-камикадзе, 22 из них были сбиты.

Теги: Россия, Украина, Одесса, взрыв, Николаев, ГСЧС, Вооруженные силы Украины, ПВО, Николаевская область, Одесская область, беспилотники, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, Воздушные силы Украины, Наталья Гуменюк, Кирилл Тимошенко, Южноукраинск, Виталий Ким, российские оккупанты, Вознесенск, дроны
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какие хорошенькие", " Где мама купила такие стринги?". Сердючка с мамой отреагировали откровенным фото на оргию в Щекавице
"Какие хорошенькие", " Где мама купила такие стринги?". Сердючка с мамой отреагировали откровенным фото на оргию в Щекавице
Горбунов о Дикусаре: То, что именно Дима взял в руки оружие, для меня было открытием
Горбунов о Дикусаре: То, что именно Дима взял в руки оружие, для меня было открытием
Тина Кароль: У меня переломные моменты были дважды, когда я могла завершить и карьеру, и существование. Это третий
Тина Кароль: У меня переломные моменты были дважды, когда я могла завершить и карьеру, и существование. Это третий
Украинские журналисты показали израильский паспорт Пугачевой, которая покинула РФ. Фото
Украинские журналисты показали израильский паспорт Пугачевой, которая покинула РФ. Фото
"Папина дочка". 31-летняя Аннушка Делон сделала селфи с 86-летним отцом
"Папина дочка". 31-летняя Аннушка Делон сделала селфи с 86-летним отцом
"Мы уже пережили много и преодолеем это вместе". Самый молодой премьер-министр Финляндии высказалась в поддержку Украины
"Мы уже пережили много и преодолеем это вместе". Самый молодой премьер-министр Финляндии высказалась в поддержку Украины
Страдающий нарушением речи 67-летний Уиллис продал права на использование его цифрового изображения
Страдающий нарушением речи 67-летний Уиллис продал права на использование его цифрового изображения
  76-летняя Шер в обтягивающем наряде продефилировала по подиуму в присутствии 8 тыс. зрителей. Видео
  76-летняя Шер в обтягивающем наряде продефилировала по подиуму в присутствии 8 тыс. зрителей. Видео
76-летний Сталлоне показал 26-летнюю старшую дочь
76-летний Сталлоне показал 26-летнюю старшую дочь
  Сломанные пальцы, потерянное зрение и Трамп в эпизоде. Культовому фильму "Запах женщины" – 30 лет
  Сломанные пальцы, потерянное зрение и Трамп в эпизоде. Культовому фильму "Запах женщины" – 30 лет
"Сексуальная и, как всегда, красивая". 64-летняя Мадонна снялась в ванне с бокалом и закуской
"Сексуальная и, как всегда, красивая". 64-летняя Мадонна снялась в ванне с бокалом и закуской
Муж Мозговой показал свое счастье
Муж Мозговой показал свое счастье
Цилык сообщила о выходе украинского фильма "Я и Феликс" c Издрыком
Цилык сообщила о выходе украинского фильма "Я и Феликс" c Издрыком
Горбунов о возвращении Потапа в Украину: Я бы на его месте приехал раньше
Горбунов о возвращении Потапа в Украину: Я бы на его месте приехал раньше
"Встретила бывшего". Дорофеева показала объятия с Позитивом
"Встретила бывшего". Дорофеева показала объятия с Позитивом
Как преодолеть стресс во время войны: продолжаются бесплатные групповые консультации мобильных бригад психологов Фонда Рината Ахметова в областях Украины
Как преодолеть стресс во время войны: продолжаются бесплатные групповые консультации мобильных бригад психологов Фонда Рината Ахметова в областях Украины
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (291014)
2
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой (204378)
3
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (155357)
4
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (129002)
5
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото (124495)
6
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (122598)
7
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон (105242)
8
"Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас". 39-летняя Осадчая показала 20-летнего сына, который учится в США (56344)
 
 
 
 