Оккупанты атаковали Одессу и Николаев дронами-камикадзе. Пять из семи уничтожила украинская ПВО – ОК "Юг"

Украинское ПВО сбила пять из семи дронов-камикадзе Shahed-136, примененных оккупантами на юге Украины Фото: mil.in.ua

Отмечается, что три дрона-камикадзе ПВО уничтожила в Николаевской области.

Кроме того, над Одесским заливом силами противовоздушной обороны сбиты два БПЛА-камикадзе на подлете к городу.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко вечером 29 сентября сообщал о трех сбитых в районе Одессы беспилотниках оккупантов и двух попаданиях – в Николаеве и Николаевской области.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram подтвердил два "прилета" дронов-камикадзе, запущенных оккупантами. По его информации, взрывы также раздавались между Южноукраинском и Вознесенском Николаевской области.

"Один шахид (дрон Shahed-136. – "ГОРДОН") повредил здание в центре. Один шахид по инфраструктуре. Работает ГСЧС", – написал Ким.

Жертв и раненых на данный момент нет