Оккупанты обстреляли жилой дом в Николаве – мэр

"Попадание в жилой дом. На место выехали все службы", – написал он.

Подробности мэр пообещал опубликовать позже.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

Днем 29 сентября войска РФ обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибли три человека, 12 получили ранения. Поздно вечером областной центр подвергся атаке дронов-камикадзе. В ночь на 30 сентября оккупанты обстреляли жилой квартал в Николаеве, в результате атаки начался пожар. Одна из ракет попала в жилой дом.