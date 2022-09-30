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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрел девятиэтажки в Николаеве. Спасатели достали из-под завалов женщину

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В результате обстрела произошел пожар
В результате обстрела произошел пожар
Фото: ДСНС України / Telegram

В Николаеве сотрудникам Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям удалось достать женщину, находившуюся под завалами девятиэтажного дома, в который минувшей ночью попала ракета российских оккупантов. Об этом утром 30 сентября в Telegram сообщил глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким.

"ГСЧС деблокировали женщину. Она жива", – написал Ким.

Также, по данным главы ОВА, в результате вражеского обстрела восемь человек получили ранения.

"Сверяем списки жильцов", – добавил Ким.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Днем 29 сентября войска РФ обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибли три человека, 12 получили ранения. Поздно вечером областной центр подвергся атаке дронов-камикадзе

В ночь на 30 сентября оккупанты обстреляли жилой квартал в Николаеве, в результате атаки начался пожар. Одна из ракет попала в жилой дом.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

Теги: Россия, Украина, пожар, Николаев, ГСЧС, спасатели, обстрелы, война России против Украины, ракета, дом, Виталий Ким
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