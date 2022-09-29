В Николаеве оккупанты убили кассетным снарядом троих и ранили 12 человек – облсовет

"На сейчас уже трое погибших", – написала она.

Чуть ранее глава Николаевского облсовета сообщала о двоих погибших.

"Попадание кассетными снарядами в район остановки общественного транспорта в людном районе города! Именно в час пик… Именно тогда, когда мирные жители возвращались домой. Это не что иное, как целенаправленный террористический акт на уничтожение мирного населения!" – написала она.

По информации Замазеевой, к месту попадания вражеского снаряда выехали бригады скорой помощи.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.