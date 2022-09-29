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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаеве оккупанты обстреляли кассетными снарядами остановку транспорта, есть жертвы – мэр

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В результате обстрела Николаева 29 сентября погибли люди (иллюстративное фото)
В результате обстрела Николаева 29 сентября погибли люди (иллюстративное фото)
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, попали в район остановки общественного транспорта, есть жертвы, сообщил вечером 29 сентября в Telegram мэр города Александр Сенкевич.

"Взрыв в районе остановки общественного транспорта. Кассетные снаряды. Есть жертвы. Работают все службы. Детали позже", – написал Сенкевич.

Подробности о количестве погибших и пострадавших власти региона пока не сообщают.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

Теги: смерть, Николаев, Николаевская область, жертвы, война России против Украины, погибшие
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