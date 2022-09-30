Войска РФ обстреляли жилой квартал в Николаеве, ракета попала в девятиэтажку, под завалами люди – ОВА

"Российские террористы обстреляли обычный жилой квартал. Попадание в жилой дом. Под завалами люди", – написал он.

Глава Николаевской областной государственной военной администрации Витали Ким уточнил, что спальный район в областном центре россияне атаковали двумя ракетами, и опубликовал видео пожара.

"Одна ракета попала в девятиэтажку, серьезные повреждения, под завалами люди", – уточнил Ким. По его словам, всего в городе слышали ночью не менее семи взрывов (два – за пределами Николаева).

Днем 29 сентября войска РФ обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибли три человека, 12 получили ранения. Поздно вечером областной центр подвергся атаке дронов-каикадзе.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.