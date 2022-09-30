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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ обстреляли жилой квартал в Николаеве, ракета попала в девятиэтажку, под завалами люди – ОВА

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Войска РФ обстреляли спальный район Николаева, после прилета начался пожар
Войска РФ обстреляли спальный район Николаева, после прилета начался пожар
Скриншот: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

Российские оккупационные войска в ночь с 29 на 30 сентября обстреляли жилой квартал в Николаеве, в результате атаки начался пожар. Об этом мэр города Александр Сенкевич сообщил в Telegram.

"Российские террористы обстреляли обычный жилой квартал. Попадание в жилой дом. Под завалами люди", – написал он. 

Глава Николаевской областной государственной военной администрации Витали Ким уточнил, что спальный район в областном центре россияне атаковали двумя ракетами, и опубликовал видео пожара. 

"Одна ракета попала в девятиэтажку, серьезные повреждения, под завалами люди", – уточнил Ким. По его словам, всего в городе слышали ночью не менее семи взрывов (два – за пределами Николаева). 

Днем 29 сентября войска РФ обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибли три человека, 12 получили ранения. Поздно вечером областной центр подвергся атаке дронов-каикадзе

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пожар, Николаев, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, Александр Сенкевич, взрывы, разрушения
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