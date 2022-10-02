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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты ударили по Запорожью ракетами С-300 – ОВА

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По данным Старуха, обошлось без пострадавших
По данным Старуха, обошлось без пострадавших
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Российские оккупанты 2 октября нанесли ракетные удары по Запорожью. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

"По предварительной информации, враг попал в областной центр и пригород четырьмя ракетами С-300. В результате атаки разрушена промышленная инфраструктура", – написал глава ОВА.

По данным Старуха, обошлось без пострадавших.

"Оккупант несет потери на фронте, единственное, чем может ответить – уничтожать гражданские объекты. Враг обречен", – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них сбивает ПВО.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Александр Старух, российские оккупанты
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