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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли по оккупантам 52 удара – Генштаб ВСУ

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Бои с оккупантами идут на востоке и на юге Украины
Бои с оккупантами идут на востоке и на юге Украины
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины за сутки отразили атаки российских оккупантов возле шести населенных пунктов в Донецкой и Харьковской областях. Об этом проинформировал 2 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках оккупации Донецкой области, удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. [...] За сутки подразделения сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Выемка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Первомайское", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что враг обстреливает их позиции вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. ВСУ отвечают.

"Для поддержки действий наземных группировок авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 29 ударов. Подтверждено поражение опорного пункта противника, 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести зенитных ракетных комплексов противника", – отметили в Генштабе.

По его данным, за последние 24 часа ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили восемь командных пунктов, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и два зенитных ракетных комплекса С-300.

За сутки это 52 удара от ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02EoCvG5sukqjucCqAaDWceYwN6CjqFRjKMKhcDsBXw9M5dQ7BDCGUgig5RE45qqrDl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сутками ранее ВСУ нанесли по оккупантам 44 удара авиацией, артиллерией и ракетами.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным главы обладминистрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины освобождены 9 тыс. км² территории.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Первомайское, Донецкая область, война, Генштаб ВСУ, авиация, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, артиллерия, вторжение, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Бахмут
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