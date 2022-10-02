За сутки авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли по оккупантам 52 удара – Генштаб ВСУ

Бои с оккупантами идут на востоке и на юге Украины Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках оккупации Донецкой области, удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. [...] За сутки подразделения сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Выемка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Первомайское", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что враг обстреливает их позиции вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. ВСУ отвечают.

"Для поддержки действий наземных группировок авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 29 ударов. Подтверждено поражение опорного пункта противника, 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести зенитных ракетных комплексов противника", – отметили в Генштабе.

По его данным, за последние 24 часа ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили восемь командных пунктов, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и два зенитных ракетных комплекса С-300.

За сутки это 52 удара от ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сутками ранее ВСУ нанесли по оккупантам 44 удара авиацией, артиллерией и ракетами.