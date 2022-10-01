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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки уничтожили 530 оккупантов, 16 танков и вертолет – Генштаб

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Число ликвидированных российских оккупантов приближается к 60 тыс.
Число ликвидированных российских оккупантов приближается к 60 тыс.
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Telegram

Вооруженные силы Украины с 24 февраля уничтожили уже около 59 610 российских военных (+530 за последние сутки). Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 1 октября.

Другие потери оккупантов составили:

  • танков – 2354 (+16);
  • боевых бронированных машин– 4949 (+17);
  • артиллерийских систем – 1397 (+6);
  • РСЗО – 336 (+3);
  • средства ПВО – 176;
  • самолетов – 264;
  • вертолетов – 226 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1009 (+6);
  • крылатые ракеты – 246;
  • корабли /катера – 15;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3786 (+18);
  • специальная техника – 131.

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0jhuiVdapcARf9r2ixhUkpjTPK98U72fnC2UdCEK27JbGN9iva8KNAbLcHnxbkUsEl

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, танки, самолеты, война России против Украины, потери России, погибшие российские военные
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