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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне ликвидирован заместитель Сальдо – бывший фсбшник из России. Успел "поработать" полтора месяца – росСМИ

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Катериничев был назначен на "должность" в оккупированном Херсоне в августе
Катериничев был назначен на "должность" в оккупированном Херсоне в августе
Фото: vk.com

Россиянин Алексей Катериничев, первый "заместитель" херсонского коллаборанта Владимира Сальдо, назначенного российскими оккупантами "главой" Херсонской области, ликвидирован ракетным ударом Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил 30 сентября в Telegram член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, которого процитировали многие российские пропагандистские СМИ.

Сообщается, что Катериничев пробыл на должности "первого заместителя главы" незаконно назначенной оккупантами "военно-гражданской администрации" Херсонской области полтора месяца. До этого он на протяжении 25 лет служил в пограничных войсках России и в подразделениях ФСБ РФ.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

ВСУ после получения от партнеров дальнобойного высокоточного оружия неоднократно наносили по Херсону и Херсонской области удары, ликвидировав большое количество оккупантов.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. 9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США видят успехи Украины под Херсоном.

После оккупации Херсона в регионе активизировалось и партизанское движение, в регионе произошло несколько покушений на коллаборантов, часть из них – удачные. Также активисты регулярно развешивают в Херсоне проукраинские листовки и рисуют граффити.

Партизаны на юге Украины активно работают во взаимодействии с военными и скоро можно будет увидеть результаты этой работы, анонсировала 5 августа спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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