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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин как главнокомандующий отдает противоречивые приказы, действуя в обход военного командования РФ – ISW

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Путин не доверяет российским военным и пытается командовать армией РФ сам, считают в ISW
Путин не доверяет российским военным и пытается командовать армией РФ сам, считают в ISW
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин, вероятно, снова действует в обход высшего военного командования и минобороны РФ. Об этом могут свидетельствовать бюрократические сбои в российской частичной мобилизации, говорится в опубликованном 29 сентября оперативном анализе американского Института исследования войны (ISW).

"Размещение мобилизованных в очагах боевых действий на харьковском или херсонском направлениях может свидетельствовать о том, что Путин напрямую работает с командующими на местах, которые, вероятно, требуют подкрепления, а не следуют стандартной военной практике – обучению мобилизованных перед их отправкой на передовую", – говорится в сводке.

Противоречивые заявления и процедуры Кремля демонстрируют фундаментальную природу системной слабости российского военного истеблишмента, которая характеризовала все этапы российского вторжения в Украину, подчеркивают в Институте исследования войны.

"Путин неоднократно обходил российскую цепочку инстанций при принятии решений по ходу российской "спецоперации" в Украине, вероятно, потому, что он потерял доверие к минобороны РФ. Противоречивые и непоследовательные нарративы, которые используются кремлевскими чиновниками и минобороны России в отношении процедуры мобилизации, свидетельствует о том, что Путин как верховный главнокомандующий отдает противоречивые приказы", – говорится в сообщении ISW.

Контекст:

Путин настолько лично вовлечен в войну против Украины, что сам принимает оперативные и тактические решения "на уровне полковника или бригадного генерала", писали 16 мая The Guardian и The Times со ссылкой на источники среди западных военных.

По словам источников изданий, президент России, в частности, участвовал в руководстве движением войск в рамках операции по форсированию Северского Донца, в ходе которой российские войска "потерпели кровавое поражение"

В сентябре CNN также сообщил со ссылкой на источники, что Путин сам отдает приказы непосредственно генералам на местах и это "весьма необычная тактика управления в современной армии".

21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

23 сентября The New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве, знакомые с разведывательной информацией, написала, что Путин лично принимает стратегические решения о ходе военной кампании в Украине и, в частности, отверг просьбы своих командиров об отводе войск из Херсона.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Херсон, Кремль, военные, мобилизация, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, президент, войска, российские оккупанты, ISW
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