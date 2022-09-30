Путин как главнокомандующий отдает противоречивые приказы, действуя в обход военного командования РФ – ISW

Путин не доверяет российским военным и пытается командовать армией РФ сам, считают в ISW Фото: EPA

"Размещение мобилизованных в очагах боевых действий на харьковском или херсонском направлениях может свидетельствовать о том, что Путин напрямую работает с командующими на местах, которые, вероятно, требуют подкрепления, а не следуют стандартной военной практике – обучению мобилизованных перед их отправкой на передовую", – говорится в сводке.

Противоречивые заявления и процедуры Кремля демонстрируют фундаментальную природу системной слабости российского военного истеблишмента, которая характеризовала все этапы российского вторжения в Украину, подчеркивают в Институте исследования войны.

"Путин неоднократно обходил российскую цепочку инстанций при принятии решений по ходу российской "спецоперации" в Украине, вероятно, потому, что он потерял доверие к минобороны РФ. Противоречивые и непоследовательные нарративы, которые используются кремлевскими чиновниками и минобороны России в отношении процедуры мобилизации, свидетельствует о том, что Путин как верховный главнокомандующий отдает противоречивые приказы", – говорится в сообщении ISW.