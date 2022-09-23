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Квоты Кремля заставят российских чиновников мобилизовать мужчин, независимо от их военного статуса – ISW

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В ISW считают, что жесткий подход властей РФ к мобилизации вряд ли позволит Кремлю создать эффективную армию
В ISW считают, что жесткий подход властей РФ к мобилизации вряд ли позволит Кремлю создать эффективную армию
Фото: ЕРА

Квоты Кремля заставят российских чиновников мобилизовать мужчин, независимо от их военного статуса. Об этом говорится в опубликованном 22 сентября оперативном анализе американского Института исследования войны (ISW).

В ISW считают, что жесткий подход властей РФ к мобилизации может удовлетворить внутреннюю квоту Кремля по количеству мобилизованных, однако вряд ли позволит создать эффективную армию.

При этом несоблюдение Кремлем своих обещаний по поводу мобилизации может вызвать серьезную негативную реакцию внутри страны.

"Российские власти принудительно вербуют российских граждан на войну в Украине под надуманными предлогами, нарушая обещание привлекать только тех, кто имеет военный опыт. Российские власти также демонстративно мобилизуют граждан (например, протестующих), которые вступят в войну в Украине с ужасным моральным духом", – сказано в отчете.

Также в ISW предполагают, что этнических нерусских и иммигрантов в РФ будут мобилизовать непропорционально высокими темпами.

Контекст:

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 сентября уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – 1 млн человек.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 сентября подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

После объявления Путиным мобилизации цены на авиабилеты из РФ выросли "до астрономических значений", а СМИ публикуют рекомендации, куда сбежать из РФ. В частности, МИД Финляндии 21 сентября сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста. 22 сентября на границе Бурятии с Монголией с российской стороны выстроились автомобильные очереди с желающими срочно выехать из РФ. Большие пробки образовались также на границе России с Грузией.

Также в России 21 сентября начались акции против частичной мобилизации. Силовики по всей России задержали около 1300 участников протестов.

В американском Институте исследования войны 22 сентября спрогнозировали, что российская мобилизация не изменит ход войны в этом году и не лишит Украину возможности освободить большую часть территории до зимы.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, мобилизация, война России против Украины, ISW
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