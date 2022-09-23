Квоты Кремля заставят российских чиновников мобилизовать мужчин, независимо от их военного статуса – ISW

В ISW считают, что жесткий подход властей РФ к мобилизации вряд ли позволит Кремлю создать эффективную армию Фото: ЕРА

В ISW считают, что жесткий подход властей РФ к мобилизации может удовлетворить внутреннюю квоту Кремля по количеству мобилизованных, однако вряд ли позволит создать эффективную армию.

При этом несоблюдение Кремлем своих обещаний по поводу мобилизации может вызвать серьезную негативную реакцию внутри страны.

"Российские власти принудительно вербуют российских граждан на войну в Украине под надуманными предлогами, нарушая обещание привлекать только тех, кто имеет военный опыт. Российские власти также демонстративно мобилизуют граждан (например, протестующих), которые вступят в войну в Украине с ужасным моральным духом", – сказано в отчете.

Также в ISW предполагают, что этнических нерусских и иммигрантов в РФ будут мобилизовать непропорционально высокими темпами.