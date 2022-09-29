"Тут наши-то все дрыщат". Оккупант рассказал о страхе российских захватчиков перед HIMARS – перехват СБУ

В телефонном разговоре, который перехватила спецслужба, захватчик рассказывает собеседникам, что украинские военные беспощадно гонят врага с украинской земли.
Россиянин жалуется, что от одного лишь слова "Хаймарсы" у него трясутся ноги, а в подразделениях начинается настоящая паника.
"Чем они только нас не засыпают: и "Градами", и х...ядами… Деревни, которые раньше были наши, отжали, выгнали наших. Тут ноги аж трясутся. Он бьет – аж земля трясется. Тут наши-то все дрыщат", – делится захватчик.
В СБУ оккупантам советуют: "Чтобы ноги у рашистов не тряслись, советуем им сдаваться в плен".
Для этого, уточняется в сообщении спецслужбы, начали работу новые телефоны украинской горячей линии: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Уточняется, что по этим номерам могут позвонить и сами военнослужащие РФ, и их родственники.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Так, руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
Украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование ВСУ "Юг".
Гуменюк 28 сентября заявила, что российские войска на юге Украины вынуждены держать оборону, возводить укрепления и не способны продвигаться вперед.
По данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 58 580 российских оккупантов.