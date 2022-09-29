"Тут наши-то все дрыщат". Оккупант рассказал о страхе российских захватчиков перед HIMARS – перехват СБУ

В телефонном разговоре, который перехватила спецслужба, захватчик рассказывает собеседникам, что украинские военные беспощадно гонят врага с украинской земли.

Россиянин жалуется, что от одного лишь слова "Хаймарсы" у него трясутся ноги, а в подразделениях начинается настоящая паника.

"Чем они только нас не засыпают: и "Градами", и х...ядами… Деревни, которые раньше были наши, отжали, выгнали наших. Тут ноги аж трясутся. Он бьет – аж земля трясется. Тут наши-то все дрыщат", – делится захватчик.

В СБУ оккупантам советуют: "Чтобы ноги у рашистов не тряслись, советуем им сдаваться в плен".

Для этого, уточняется в сообщении спецслужбы, начали работу новые телефоны украинской горячей линии: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Уточняется, что по этим номерам могут позвонить и сами военнослужащие РФ, и их родственники.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube