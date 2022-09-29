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"Тут наши-то все дрыщат". Оккупант рассказал о страхе российских захватчиков перед HIMARS – перехват СБУ

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Залпы украинских HIMARS наводят ужас на оккупантов на юге Украины
Залпы украинских HIMARS наводят ужас на оккупантов на юге Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские войска в Херсонской области подвергаются постоянным ударам со стороны ВСУ, их психологическое состояние на низком уровне. Об этом сообщает 29 сентября пресс-служба СБУ, ссылаясь на данные перехвата телефонных разговоров захватчиков.

В телефонном разговоре, который перехватила спецслужба, захватчик рассказывает собеседникам, что украинские военные беспощадно гонят врага с украинской земли.

Россиянин жалуется, что от одного лишь слова "Хаймарсы" у него трясутся ноги, а в подразделениях начинается настоящая паника.

"Чем они только нас не засыпают: и "Градами", и х...ядами… Деревни, которые раньше были наши, отжали, выгнали наших. Тут ноги аж трясутся. Он бьет – аж земля трясется. Тут наши-то все дрыщат", – делится захватчик.

В СБУ оккупантам советуют: "Чтобы ноги у рашистов не тряслись, советуем им сдаваться в плен".

Для этого, уточняется в сообщении спецслужбы, начали работу новые телефоны украинской горячей линии: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Уточняется, что по этим номерам могут позвонить и сами военнослужащие РФ, и их родственники.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Так, руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. 

Украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование ВСУ "Юг".

Гуменюк 28 сентября заявила, что российские войска на юге Украины вынуждены держать оборону, возводить укрепления и не способны продвигаться вперед.

По данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 58 580 российских оккупантов.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Херсон, Херсонская область, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, военнослужащий, Служба безопасности Украины, российские военные, российские оккупанты, HIMARS, россияне
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