В Херсонской области ВСУ сбили российский вертолет Ка-52

Российская армия лишилась еще одного "Аллигатора" Фото: mil.ru (иллюстративное)

"30 сентября около 21.30 в Бериславском районе Херсонщины силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит российский вертолет Ка-52. Каждый день уничтожаем оккупантов, приближаем победу!" – говорится в сообщении.

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