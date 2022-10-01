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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области ВСУ сбили российский вертолет Ка-52

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Российская армия лишилась еще одного "Аллигатора"
Российская армия лишилась еще одного "Аллигатора"
Фото: mil.ru (иллюстративное)

Вечером 30 сентября украинские военные уничтожили очередной российский вертолет. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба воздушного командования "Юг".

"30 сентября около 21.30 в Бериславском районе Херсонщины силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит российский вертолет Ка-52. Каждый день уничтожаем оккупантов, приближаем победу!" – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/pfbid04BonkoZr9VkTodAzWDtACtdigtDD6et13qzLco94sQ93bQYcaA27NBMqC12dDpWol

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ка-52 ("Аллигатор") – боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя.

По данным Генерального штаба ВСУ на утро 30 сентября, потери РФ составили около 59 тыс. военных, а также 2338 танков, 264 самолета, 225 вертолетов и тысячи единиц другой техники.

Теги: Херсонская область, вертолет, ВСУ, война России против Украины, потери России
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