ВСУ отбили атаки оккупантов в районе Нью-Йорка, Зайцево и Соледара – Генштаб ВСУ

Ракетные войска и артиллерия ВСУ за минувшие сутки поразили 11 пунктов управления разного уровня Фото: EPA

"За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов вблизи Нью-Йорка, Зайцево и Соледара", – говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов.

"Подтверждено поражение опорного пункта противника, шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили три БПЛА и вертолет Ка-52", – сообщили в Генштабе.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 11 пунктов управления разного уровня и восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

"Также, в зону поражения попали еще 14 военных объектов врага – склады с боеприпасами, зенитные ракетные комплексы, переправы, станции радиоэлектронной борьбы и разведки", – добавили в ведомстве.



