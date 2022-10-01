Руководство России хочет узаконить участие заключенных в войне против Украины – Генштаб ВСУ

"Российское военное руководство тщательно пытается скрыть потери личного состава в этой войне. В то же время политическое руководство Российской Федерации продолжает поиск путей восполнения потерь в живой силе. В частности, через узаконивание привлечения заключенных к участию в войне", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, "на рассмотрение Госдумы России внесен законопроект об изменениях в Уголовном кодексе Российской Федерации, в котором предусматривается отбывание наказания осужденных в районе ведения боевых действий".

"На временно захваченной территории Украины российские оккупационные власти, грубо нарушая правила ведения войны и права человека, активизировали меры по принудительной мобилизации мужского населения призывного возраста для восполнения потерь российских воинских частей", – отметили также украинские военные.

Они рассказали, что "для своевременного выполнения мобилизационных мероприятий и подавления сопротивления местного населения" в Бердянск и Мелитополь Запорожской области прибыли дополнительные подразделения Росгвардии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине в России вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных.