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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Руководство России хочет узаконить участие заключенных в войне против Украины – Генштаб ВСУ

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Осужденных россиян вербовали и до объявления мобилизации
Осужденных россиян вербовали и до объявления мобилизации
Фото: ЕРА (архив)

В России внесли законопроект, предусматривающий переброску осужденных в район боевых действий в Украине. Об этом проинформировал 1 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Российское военное руководство тщательно пытается скрыть потери личного состава в этой войне. В то же время политическое руководство Российской Федерации продолжает поиск путей восполнения потерь в живой силе. В частности, через узаконивание привлечения заключенных к участию в войне", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, "на рассмотрение Госдумы России внесен законопроект об изменениях в Уголовном кодексе Российской Федерации, в котором предусматривается отбывание наказания осужденных в районе ведения боевых действий".

"На временно захваченной территории Украины российские оккупационные власти, грубо нарушая правила ведения войны и права человека, активизировали меры по принудительной мобилизации мужского населения призывного возраста для восполнения потерь российских воинских частей", – отметили также украинские военные.

Они рассказали, что "для своевременного выполнения мобилизационных мероприятий и подавления сопротивления местного населения" в Бердянск и Мелитополь Запорожской области прибыли дополнительные подразделения Росгвардии.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid05XEkbjKACXf3utEgWgDinq11fKmVFF6JRAhNvwB2AAfgpDMRnQeifenp66f9SAcEl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине в России вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, неоднократно сообщала украинская разведка.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, Госдума, оккупация, Мелитополь, заключенные, мобилизация, Бердянск, законопроект, война России против Украины, Росгвардия, потери России
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