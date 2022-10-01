Руководство России хочет узаконить участие заключенных в войне против Украины – Генштаб ВСУ

"Российское военное руководство тщательно пытается скрыть потери личного состава в этой войне. В то же время политическое руководство Российской Федерации продолжает поиск путей восполнения потерь в живой силе. В частности, через узаконивание привлечения заключенных к участию в войне", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, "на рассмотрение Госдумы России внесен законопроект об изменениях в Уголовном кодексе Российской Федерации, в котором предусматривается отбывание наказания осужденных в районе ведения боевых действий".
"На временно захваченной территории Украины российские оккупационные власти, грубо нарушая правила ведения войны и права человека, активизировали меры по принудительной мобилизации мужского населения призывного возраста для восполнения потерь российских воинских частей", – отметили также украинские военные.
Они рассказали, что "для своевременного выполнения мобилизационных мероприятий и подавления сопротивления местного населения" в Бердянск и Мелитополь Запорожской области прибыли дополнительные подразделения Росгвардии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине в России вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, неоднократно сообщала украинская разведка.